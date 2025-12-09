Solidarietà e progetti per la comunità con la 64esima Charter Night del Lions Club Termoli Host

TERMOLI. Il Lions Club Termoli Host ha festeggiato la sua 64ª Charter Night, un’occasione speciale che ha visto la partecipazione del Governatore del Distretto 108A, Stefano Maggiani, insieme a autorità lionistiche, civili e militari, presidenti di altri Club, soci e numerosi amici. La serata non ha rappresentato solo l’anniversario della fondazione, ma anche il rinnovo dell’impegno costante del Club nel servizio alla comunità, un percorso che dura da 64 anni.

La cerimonia si è aperta con l’ingresso di due nuovi soci, Matteo Boncristiano e Marco Ferraro, che hanno pronunciato la loro fedeltà ai valori lionistici. Il presidente del Club, Nicola Muricchio, ha ricordato che il Lions International si fonda su principi di servizio, amicizia e solidarietà, sottolineando il ruolo del Club come punto di riferimento per chi si trova in difficoltà.

Muricchio ha inoltre offerto una riflessione sulle grandi sfide attuali: guerre, crisi ambientali, ingiustizie e violazioni dei diritti umani, anche in Paesi precedentemente modello di democrazia. “In questo contesto – ha detto – i Lions continuano a sostenere cause umanitarie e a promuovere azioni positive ovunque sia possibile”.

Tra gli interventi recenti del Club, Muricchio ha ricordato l’impegno per la crisi in Gaza e Cisgiordania, con donazioni in supporto delle iniziative del Cardinale Pizzaballa, e per l’Ucraina, con l’acquisto di stufe a legna per affrontare il freddo inverno. Per sensibilizzare la comunità locale, il Termoli Host ha in programma un service dedicato alla Pace, con esperti della realtà palestinese.

Tra i progetti realizzati dall’inizio dell’anno sociale figurano:

lo Zaino Sospeso , per aiutare studenti di famiglie in difficoltà;

, per aiutare studenti di famiglie in difficoltà; DoniAMO , una campagna sulla donazione di organi, con incontri nelle scuole Boccardi e Majorana;

, una campagna sulla donazione di organi, con incontri nelle scuole Boccardi e Majorana; eventi educativi contro la violenza sulle donne, tra cui un incontro con lo scrittore Edoardo Albinati , vincitore del Premio Strega 2016;

, vincitore del Premio Strega 2016; conferenze su parità di genere e su fine vita e cure palliative, in collaborazione con altri Club del territorio.

Durante la serata, una squadra giovanile di rugby ha ricevuto in dono un defibrillatore, mentre il Club ha annunciato la distribuzione di buoni spesa a famiglie bisognose in vista delle festività natalizie. Muricchio ha concluso sottolineando come per crescere in un’associazione sia fondamentale sopire l’ego, elemento che spesso genera conflitti nel volontariato, nel lavoro e nelle relazioni.

Il Governatore Stefano Maggiani ha espresso grande piacere per la partecipazione alla Charter di un Club con così lunga tradizione, richiamando anche i successi sportivi del padre Ferdinando con l’Us Termoli Calcio negli anni ’60. Maggiani ha ricordato il ruolo storico del Lions International, fondatore dell’ONU, e l’impegno globale per la pace, con interventi rapidi in calamità come l’alluvione in Romagna e il terremoto in Abruzzo, e progetti concreti come il Villaggio Lions di Arquata del Tronto e la biblioteca in costruzione a Camerino. Particolare attenzione è stata dedicata al Villaggio Scuola della Solidarietà di Wolisso, in Africa, che ospita e sostiene 1.500 bambini grazie alla Fondazione distrettuale.

Il Governatore ha lodato il Termoli Host per la collaborazione con i Club di Campobasso, Tifernus e Larino, sottolineando come questi sodalizi incarnino lo spirito etico e coerente della più grande famiglia di volontariato mondiale.

Infine, Marco Glave, presidente del Club Leo di Termoli, ha aggiornato sui progressi della “Stanza Rosa”, uno spazio dedicato alle vittime di violenza domestica presso la Caserma dei Carabinieri di Larino, sottolineando l’importanza del progetto nella lotta a un’emergenza sociale costante.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti di Muricchio al Governatore Maggiani, ai presidenti di circoscrizione e di zona, alle autorità, ai soci e agli amici presenti, per aver reso possibile il festeggiamento del compleanno del Club e il rafforzamento del suo impegno nella comunità.