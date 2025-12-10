Sotto i portici di Piazza Bega il Natale solidale degli studenti della “Bernacchia-Schweitzer”

TERMOLI. Sotto i portici di Piazza Bega, questa mattina, alcune classi dell’istituto comprensivo “Bernacchia-Schweitzer” porta un pezzo di Natale autentico, quello fatto di gesti semplici e necessari.

Gli alunni partecipano all’iniziativa solidale “Albero del Dono”, promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Termoli insieme alla Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Campobasso: un progetto che dal 7 al 21 dicembre invita la cittadinanza ad appendere indumenti o giocattoli in buono stato, destinati a chi vive un momento di difficoltà.

I ragazzi arrivano con un dono tra le mani – un giocattolo, un indumento, un segno concreto – e lo appendono all’Albero Solidale con la naturalezza di chi ha già compreso che la solidarietà non è un concetto astratto, ma un’azione quotidiana. È educazione civica vissuta, non spiegata: un esercizio di responsabilità, di empatia, di partecipazione reale alla vita della comunità.

Ad accoglierli, un responsabile della Croce Rossa Italiana che raccoglie i doni e ricorda il senso profondo dell’iniziativa: essere vicini alle famiglie più fragili, trasformare un gesto individuale in un abbraccio collettivo. E i ragazzi rispondono con entusiasmo, riempiendo i portici di colori, sorrisi e quella spontaneità che solo i più giovani sanno portare.

Il loro messaggio, appeso idealmente accanto ai doni, è semplice e potentissimo:

«Buon Natale a tutti i bambini del mondo.» E a tutti, tutti.

EB