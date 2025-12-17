Stelle di Natale 2025: Arcieri del Mare tra eccellenza e inclusione

TERMOLI. Un riconoscimento prestigioso è stato assegnato all’Asd Arcieri del Mare durante la cerimonia “Le Stelle di Natale 2025”, organizzata dal Coni Molise – Delegazione Provinciale di Campobasso lo scorso 16 dicembre presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Igino Petrone”.

L’associazione termolese è stata premiata per il contributo concreto alla promozione dello sport sul territorio e per aver saputo trasmettere i valori educativi, sociali e inclusivi che lo sport può offrire. Negli anni, la società ha ottenuto risultati significativi, affermandosi come punto di riferimento per atleti, famiglie e comunità locali.

A ritirare il premio sono stati il presidente Roberto Pietrantonio e il vicepresidente Antonio D’Agata, rappresentanti di un team composto da dirigenti, tecnici, atleti e famiglie, che quotidianamente sostengono e condividono il progetto sportivo degli Arcieri del Mare. Tra i presenti anche il delegato Fitarco Molise, Gino Vanga, premiato per la lunga carriera sportiva e promotore della candidatura dell’associazione.

La cerimonia del Coni Molise celebra ogni anno le eccellenze sportive e associative del territorio, valorizzando l’impegno, la dedizione e la passione di chi contribuisce allo sviluppo dello sport.

«Ricevere questo premio è un grande onore», hanno commentato Pietrantonio e D’Agata. «Rappresenta un incentivo a continuare con entusiasmo e dedizione il nostro lavoro, investendo nella crescita sportiva e personale dei nostri atleti e promuovendo lo sport come strumento di aggregazione e inclusione».

Con questo riconoscimento, l’Asd Arcieri del Mare conferma il proprio ruolo di protagonista nel panorama sportivo locale e nazionale, testimoniando che passione, competenza e valori condivisi sono alla base di una realtà che da anni lavora per fare dello sport un’esperienza educativa e inclusiva per tutti.

AZ