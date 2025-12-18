Torna la Rassegna Corale “Alessandro Di Palma”

TERMOLI. Dopo il suggestivo concerto del 6 dicembre in Piazza Monumento, che ha accompagnato l’accensione ufficiale delle luminarie natalizie, l’Associazione Culturale Orchestra e Cori Punto di Valore torna ad emozionare il pubblico con un nuovo e atteso appuntamento musicale.
Giovedì 18 dicembre, alle ore 19.30, presso l’Auditorium Santa Maria degli Angeli, andrà in scena la 3^ Edizione della Rassegna Corale “Alessandro Di Palma”, scomparso prematuramente il 7 dicembre di tre anni fa. Un evento dedicato alla coralità, alla condivisione musicale e, soprattutto, alla figura dell’indimenticato e amato professor Alessandro.
Sul palco si alterneranno realtà corali di grande qualità:
- il Coro PolifonicArmonia di Campobasso, diretto dal M° Silvio Tarantelli;
- il Coro AdHoc di Termoli, diretto dal M° Giuseppe Mastromatteo;
- i Cori e l’Orchestra Punto di Valore di Termoli, diretti dai Maestri Basso Cannarsa, Gianluca De Lena e Giuseppe Mastromatteo.
Una serata di musica, voci e armonie pensata per emozionare e coinvolgere, nel segno della tradizione corale e dello spirito natalizio.
L’ingresso è aperto a tutti: un’occasione speciale per vivere insieme la bellezza della musica dal vivo e sostenere la cultura del territorio.
Non mancate. Una serata così merita di essere ascoltata… e condivisa.
