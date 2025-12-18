Torna la Rassegna Corale “Alessandro Di Palma”

TERMOLI. Dopo il suggestivo concerto del 6 dicembre in Piazza Monumento, che ha accompagnato l’accensione ufficiale delle luminarie natalizie, l’Associazione Culturale Orchestra e Cori Punto di Valore torna ad emozionare il pubblico con un nuovo e atteso appuntamento musicale.

Giovedì 18 dicembre, alle ore 19.30, presso l’Auditorium Santa Maria degli Angeli, andrà in scena la 3^ Edizione della Rassegna Corale “Alessandro Di Palma”, scomparso prematuramente il 7 dicembre di tre anni fa. Un evento dedicato alla coralità, alla condivisione musicale e, soprattutto, alla figura dell’indimenticato e amato professor Alessandro.

Sul palco si alterneranno realtà corali di grande qualità:

il Coro PolifonicArmonia di Campobasso, diretto dal M° Silvio Tarantelli;

il Coro AdHoc di Termoli, diretto dal M° Giuseppe Mastromatteo;

i Cori e l’Orchestra Punto di Valore di Termoli, diretti dai Maestri Basso Cannarsa, Gianluca De Lena e Giuseppe Mastromatteo.



Una serata di musica, voci e armonie pensata per emozionare e coinvolgere, nel segno della tradizione corale e dello spirito natalizio.

L’ingresso è aperto a tutti: un’occasione speciale per vivere insieme la bellezza della musica dal vivo e sostenere la cultura del territorio.

Non mancate. Una serata così merita di essere ascoltata… e condivisa.

Michele Trombetta