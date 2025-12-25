PORTOCANNONE. Tra tradizione arbëreshë e sapori locali, il borgo si accende di comunità.

Portocannone si veste di luce e memoria per le festività natalizie, con due eventi che promettono di restituire alla comunità il calore delle origini e la gioia della condivisione: il «Presepe Vivente Arbëreshë» e «GustiAm♥️ Portocannone». Un binomio perfetto che intreccia spiritualità, cultura e gusto, nel cuore pulsante di Borgo Costantinopoli.

Il Presepe Vivente, organizzato dal Comune di Portocannone e dalla Parrocchia Santi Pietro e Paolo, si svolgerà dalle ore 18 nei giorni 26 dicembre 2025, 2 e 6 gennaio 2026. Un percorso immersivo tra scene di vita quotidiana, costumi tradizionali e rappresentazioni sacre, che culminerà il 6 gennaio con l’arrivo dei Re Magi a cavallo: un momento simbolico e suggestivo che chiude il ciclo natalizio con un messaggio di speranza e rinascita.

In parallelo, «GustiAm♥️ Portocannone» offrirà un viaggio nei sapori autentici del territorio, valorizzando le eccellenze locali e l’ospitalità che da sempre contraddistingue il nostro paese. Un’occasione per incontrarsi, raccontarsi, accogliere chi viene da fuori e riscoprire insieme il senso profondo della festa.

Il sindaco, Francesco Gallo, rivolge «Un grazie sincero va a tutte le persone che stanno donando tempo, passione e competenze per rendere possibile tutto questo. È grazie a loro se il borgo si trasforma in un luogo vivo, accogliente, capace di parlare al cuore.

Ora tocca a noi: condividiamo, partecipiamo, invitiamo. La nostra presenza e quella di chi vorrà scoprire le particolarità di Portocannone sono la chiave per il successo di questi appuntamenti. Facciamo vivere il paese, insieme».

EB