Un pomeriggio speciale tra sorrisi, luci e Babbo Natale in bicicletta

GUGLIONESI. Ieri Guglionesi ha vissuto un pomeriggio speciale, di quelli capaci di restare impressi soprattutto negli occhi dei bambini. Le strade e gli spazi del paese si sono trasformati in un palcoscenico a cielo aperto dove il Natale ha preso forma attraverso sorrisi, luci e un’insolita carovana su due ruote.

Protagonisti assoluti sono stati i Babbi Natale in bicicletta. Un’idea semplice e allo stesso tempo originale, capace di unire sport, tradizione e spirito natalizio, coinvolgendo numerose famiglie e attirando l’attenzione di grandi e piccoli.

L’iniziativa, curata dall’Asd Cycling Team Usconio Angelo Lorito in collaborazione con la Pro Loco Colleniso, ha visto un colorato gruppo di ciclisti vestiti di rosso fermarsi lungo il percorso per salutare i bambini, distribuire dolci e concedersi alle fotografie. Volti curiosi, mani tese, risate spontanee e quell’entusiasmo autentico che solo il Natale riesce a suscitare.

Momento particolarmente suggestivo è stato il ritrovo finale a Castellara, dove le luci natalizie hanno fatto da cornice all’incontro tra i partecipanti. Qui Babbo Natale ha accolto i più piccoli, regalando attimi di meraviglia e scatti ricordo in un’atmosfera calda e familiare, sotto l’albero di luci. A rendere ancora più significativo il finale dell’evento è stata la distribuzione delle tradizionali pagnotelle benedette, gesto simbolico che ha rafforzato il senso di comunità e di condivisione.

Un appuntamento riuscito, che ha saputo coniugare semplicità e partecipazione, trasformando un pomeriggio d’inverno in una vera festa collettiva. Un modo diverso e autentico di vivere il Natale, capace di unire generazioni diverse e di ricordare quanto siano importanti i momenti trascorsi insieme.

Alberta Zulli