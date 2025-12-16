TERMOLI. Un ponte di amicizia e solidarietà: le cartoline di Natale che uniscono Termoli e Opole.

La magia del Natale, quando incontra la scuola e la dimensione europea, diventa un gesto capace di attraversare confini, lingue e distanze. È ciò che è accaduto con il progetto “Christmas cards connect hearts”, lo scambio di cartoline natalizie che ha unito l’Istituto Comprensivo Brigida-Cuoco di Termoli e la scuola partner Nasza Szkola di Opole, in Polonia: un’iniziativa nata nel solco di Erasmus+ e consolidata grazie alla piattaforma ESEP eTwinning, che ha trasformato un semplice augurio in un atto di amicizia internazionale e di educazione alla cittadinanza. Le classi della primaria di via Maratona, di San Giacomo e della secondaria di primo grado hanno lavorato con cura e passione, dando vita a cartoline che sono diventate piccole ambasciatrici di cultura.

Ogni disegno, ogni frase, ogni dettaglio raccontava un pezzo di identità: dai Santa Claus reinterpretati in stile Jacovitti ai paesaggi del borgo antico di Termoli trasformati in scenari natalizi, fino ai messaggi più semplici ma profondi dei più piccoli. Un laboratorio di creatività che ha insegnato ai ragazzi il valore del dono inteso come tempo, attenzione, pensiero rivolto all’altro. Il progetto eTwinning ha offerto agli studenti l’occasione di praticare l’inglese, confrontarsi con coetanei di un’altra realtà educativa e scoprire che l’Europa non è un concetto astratto, ma una rete di relazioni che si costruisce con gesti concreti. A rendere tutto ancora più speciale è stata la consegna delle cartoline: non spedite per posta, ma portate a mano da una delegazione di docenti della secondaria del Brigida-Cuoco, in visita a Opole per celebrare il 25° anniversario della scuola partner.

Un viaggio simbolico e affettuoso che ha trasformato lo scambio in una vera staffetta di amicizia, con gli auguri consegnati direttamente nelle mani di studenti e insegnanti polacchi, rafforzando un legame umano e istituzionale che cresce anno dopo anno.

L’iniziativa, sottolinea la dirigenza dell’istituto comprensivo Brigida-Cuoco, rappresenta un esempio concreto di scuola aperta, capace di educare alla solidarietà, alla cooperazione e alla consapevolezza europea. «Il progetto ‘Christmas cards connect hearts’ traduce in pratica l’idea di una scuola senza confini» ha dichiarato il dirigente scolastico prof. Francesco Paolo Marra, evidenziando l’orgoglio per studenti capaci di valorizzare il territorio termolese in un dialogo interculturale autentico.

Le docenti responsabili del progetto eTwinning, Angela Del Vecchio e Iwetta Sochor, hanno ricordato come «una semplice cartolina possa insegnare il valore dell’attesa, della cura e del gesto disinteressato», perché il vero dono non è materiale, ma emotivo: la volontà di far sentire qualcuno importante, anche a chilometri di distanza. Così, tra colori, parole e sorrisi, Termoli e Opole hanno costruito un ponte che non appartiene solo al Natale, ma alla crescita dei cittadini di domani: un ponte fatto di amicizia, solidarietà e futuro condiviso.

EB