Unica passione, due sguardi: la foto-mostra Cantore-Trivisonno

LARINO. Due maestri della fotografia uniscono sguardi, sensibilità e visioni per accendere di magia il cuore del basso Molise.

Sabato 6 dicembre 2025, alle 15.30, nella storica chiesa di San Francesco, nel pieno del centro storico frentano, sarà inaugurata una mostra che promette di diventare uno degli appuntamenti culturali più suggestivi del periodo natalizio. Guerino Trivisonno e Filippo Cantore, protagonisti indiscussi della scena fotografica molisana, presenteranno 40 opere capaci di raccontare il territorio con una forza poetica che attraversa luce, memoria e identità.

Una scelta non casuale quella della chiesa di San Francesco, luogo simbolo della Larino antica, che con le sue architetture custodisce e amplifica la potenza evocativa degli scatti. La mostra si inserisce nel calendario delle luminarie natalizie, creando un dialogo perfetto tra arte e atmosfera, tra la luce che veste le strade e quella che i due autori sanno catturare e restituire attraverso l’obiettivo.

Le opere saranno visitabili fino al 6 gennaio 2026, offrendo a cittadini, visitatori e appassionati un’occasione preziosa per scoprire – o riscoprire – il volto più autentico e vibrante del territorio frentano attraverso due firme che da anni ne interpretano l’anima con rigore, sensibilità e visione.

EB