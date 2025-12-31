Vino e Territori: il Molise raccontato attraverso le sue vigne

MONTENERO DI BISACCIA. Montenero di Bisaccia ha ospitato domenica 28 dicembre 2025 l’incontro “Vino e Territori – Montenero di Bisaccia: il territorio che cresce”, un evento dedicato al ruolo strategico del comparto vitivinicolo nello sviluppo economico e sociale del Molise. La Sala Consiliare di Piazza della Libertà ha accolto un pubblico attento e qualificato, confermando l’interesse crescente verso la valorizzazione del vino come elemento identitario e motore di crescita locale.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di confronto concreto tra istituzioni, operatori del settore agricolo, università e mondo dell’informazione. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali della sindaca Simona Contucci, dell’assessore all’Agricoltura Loredana Dragani, dell’assessore all’Urbanistica Nicola Marraffino, del presidente della Camera di Commercio del Molise Paolo Spina e del presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise Vincenzo Cimino, che hanno evidenziato il valore del vino come strumento di promozione del territorio e opportunità economica per la regione.

La relazione introduttiva è stata affidata a Adamantonio Flocco, presidente della Cantina San Zenone, che ha raccontato il percorso della cooperativa e l’importanza di una viticoltura sostenibile, capace di coniugare qualità, rispetto dell’ambiente e radicamento nel territorio.

Il cuore dell’incontro è stato la tavola rotonda, moderata da Maurizio Varriano, che ha stimolato il dibattito su qualità, innovazione, export e promozione territoriale. Tra i protagonisti: Salvatore Micone, assessore alle Politiche Agricole della Regione Molise; Nicola Caputo, consigliere del Ministro per l’export e l’internazionalizzazione della filiera agroalimentare; Sebastiano Delfine, del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise; Paolo Notari, giornalista e conduttore RAI; e Vincenzo Mercurio, enologo premiato come “Miglior Enologo d’Italia 2025”.

Durante il dibattito, Vincenzo Mercurio ha sottolineato le grandi potenzialità ancora inespresse del settore vitivinicolo molisano:

«Il Molise è una regione piccola, ma in crescita. I produttori stanno valorizzando sia vitigni autoctoni sia varietà provenienti da altre regioni, e molti giovani stanno entrando nelle aziende di famiglia portando innovazione e nuove idee. C’è ancora tanto da fare e da raccontare».

La serata si è arricchita degli intermezzi musicali di Suanay Rivero Torres e si è conclusa con un brindisi finale a base dei vini della Cantina San Zenone, suggellando il legame tra cultura, territorio e convivialità.