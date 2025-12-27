Visita a sorpresa del vescovo Palumbo ad Acquaviva Collecroce

ACQUAVIVA COLLECROCE. Visita a sorpresa del Vescovo e parere della Soprintendenza sulla chiesa.

Una mattinata inattesa e carica di significato ha attraversato Acquaviva Collecroce: il Vescovo ha fatto visita al paese, portando con sé non solo un momento di vicinanza pastorale, ma anche il tanto atteso parere della Soprintendenza sulla chiesa del borgo. Un passaggio decisivo, atteso dalla comunità e sollecitato dal Comune con una nota ufficiale inviata il 5 dicembre.

Dopo l’incontro istituzionale, il Vescovo ha voluto raggiungere anche gli anziani della casa di riposo, condividendo con loro un momento di ascolto e di augurio in vista della fine dell’anno. Un gesto semplice ma profondamente apprezzato, che ha rafforzato il senso di comunità e attenzione verso le fasce più fragili.

Il sindaco Francesco Trolio e l’amministrazione comunale hanno espresso gratitudine per questa visita inattesa ma preziosa: «Ringraziamo il Vescovo, il parroco don Vincenzo Boccardo e soprattutto la Soprintendenza per questa meravigliosa sorpresa di fine anno», hanno dichiarato, sottolineando l’importanza del parere tecnico per il futuro della chiesa e per la tutela del patrimonio storico del paese.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all’architetto Risolo e a tutti i tecnici della Curia, che hanno accompagnato il percorso di verifica e valutazione, contribuendo a dare risposte concrete a una comunità che attendeva da tempo.

Una giornata che chiude l’anno con un segno di attenzione istituzionale, di cura pastorale e di rinnovata speranza per il futuro del borgo.

