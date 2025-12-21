LARINO. ViviLarino rinnova il suo abbraccio solidale alle strutture socio-sanitarie del territorio.

Si rinnova anche quest’anno, con la naturalezza dei gesti che diventano tradizione, l’appuntamento con la solidarietà promosso dall’associazione ViviLarino. In occasione delle festività natalizie, i volontari dell’associazione hanno fatto visita al personale della Rsa, dell’Hospice e della Casa di Riposo “Achille Morrone”, portando in dono piccoli omaggi simbolici ma carichi di gratitudine.

Un gesto semplice, che però racconta molto: racconta la vicinanza a chi, ogni giorno, si prende cura delle persone più fragili; racconta l’attenzione verso chi lavora spesso in silenzio, con dedizione e professionalità; racconta una comunità che non dimentica e che sceglie di restare unita.

Con questo gesto, ViviLarino rivolge un augurio sincero di buone feste a tutto il personale delle strutture e, idealmente, a tutta la comunità frentana e ai paesi limitrofi. Un augurio che diventa invito a custodire e moltiplicare quei valori di solidarietà, cura e partecipazione che rendono più forte il tessuto sociale del territorio.

EB