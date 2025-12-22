Consigli per comprare casa a Campobasso

Siete una giovane coppia che vive a Campobasso e vuole comprare la sua prima casa? Questo articolo potrebbe essere ciò che fa per voi. Sono tanti coloro che sono alla ricerca di un buon appartamento in questo capoluogo, che offre uno stile di vita molto più rilassato rispetto ad altre città più grandi. Non va dimenticato che comprare un immobile può essere più conveniente di stipulare un affitto, visto che si tratta di un investimento vero e proprio, che potrà essere molto vantaggioso in futuro.

Se volete saperne di più e essere seguiti nella vostra ricerca potreste rivolgervi ad un’agenzia immobiliare a Campobasso, che può aiutarvi a capire quali zone e quali opportunità sono più in linea con le vostre esigenze.

Alcune cose da sapere su Campobasso

Potrebbe essere utile darvi alcune informazioni, in modo tale da avere un po’ di contesto. Campobasso ha poco meno di 50mila abitanti, ed è una sorta di polo di attrazione per tutte le località limitrofe. Sono tanti coloro che ogni giorno si spostano dalla provincia in direzione di Campobasso.

Per quanto riguarda il costo della vita possiamo dire che è generalmente abbastanza basso, e questo è un fattore da non sottovalutare. La città è considerata molto sicura. Il tasso di criminalità è sotto alla media nazionale. Infine, c’è da tenere a mente che i trasporti pubblici sono presenti, ma con una copertura che non è tra le migliori possibili. Per questo avere un proprio mezzo di trasporto, come un’automobile e uno scooter, potrebbe essere un’ottima scelta.

Il prezzo al metro quadrato varia a seconda delle zone che si prendono in considerazione. Le zone più prestigiose possono superare i 1500 euro al metro quadrato, mentre nelle zone più economiche è possibile scendere sotto i 1000 euro al metro quadrato.

In quali zone comprare un immobile

Tra le zone più interessanti c’è sicuramente il centro città. Comprare un immobile in quest’area è l’ideale per chi vuole avere a pochi passi ogni genere di servizio. Ci sono uffici pubblici, scuole, negozi e molto altro. Non va dimenticato che si tratta di un quartiere vivace, dove non mancano locali e ristoranti per trascorrere il tempo libero. I prezzi sono più alti in confronto alla periferia, ma si tratta di un punto molto comodo per tutta la famiglia.

In alternativa potreste prendere in considerazione il centro storico di Campobasso, che spicca soprattutto per il suo valore artistico e culturale.

Allontanandosi dal centro le soluzioni abitative non mancano, soprattutto per chi è alla ricerca di un appartamento da comprare. Tra i quartieri che vi consigliamo di esplorare c’è Viale Manzoni. Ci sono tanti servizi, utili per le necessità di tutta la famiglia. I prezzi sono moderati, in linea con il budget di tante giovani coppie.

Se siete alla ricerca di un quartiere residenziale che sia sicuro e perfetto per crescere dei bambini potreste valutare l’ipotesi di acquistare un immobile in zona Parco dei Pini. Ci sono tante abitazioni moderne che sono state edificate da poco, e si possono anche trovare delle buone proprietà già ristrutturate o da ristrutturare.

Infine, se avete un budget molto contenuto, potreste optare per il quartiere San Giovanni, che ha un costo al metro quadrato generalmente più basso.