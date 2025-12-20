Al circolo di Termoli il Gran Galà Fitp Molise 2025: pioggia di premi per i talenti del tennis

TERMOLI. Il momento magico del tennis non è solo quello mondiale, in cui l’Italia è ormai paese trainante, vedi i successi degli ultimi anni, ma lo si vive soprattutto nella base, quella lontana dai riflettori più prestigiosi. Ma sono proprio questi palcoscenici, pardon campi, su cui si misura la passione e viene anche premiata, come questa mattina, dove a partire dalle ore 10:30, presso il Circolo Tennis di Termoli, l’atteso Gran Galà della Delegazione Fitp Molise, appuntamento conclusivo di una stagione agonistica intensa e ricca di soddisfazioni per il movimento tennistico regionale.

Un secondo momento di grande significato dopo il Trophy Tour di fine maggio scorso.

La manifestazione ha rappresentato un momento di sintesi, riconoscimento e condivisione, durante il quale sono stati premiati gli affiliati e gli atleti che si sono distinti con merito nel corso della stagione agonistica 2025, contribuendo a valorizzare e far crescere il tennis molisano.

Il momento centrale della mattinata è stato dedicato alla celebrazione dei nuovi campioni regionali outdoor, che hanno visto il dominio dell’ATD Campobasso e dell’AT Termoli:

Under 10 Maschile: Davide Felice (ATD Campobasso).

Under 12 Maschile: Matteo Gentile (ATD Campobasso).

​Under 12 Femminile: Melissa Virgilio (ATD Campobasso).

​Under 14 Maschile: Costantino Asiatico (AT Termoli).

​Under 14 Femminile: Carla Panico (AT Termoli).

​Under 16 Maschile: Giacomo Germanese (ATD Campobasso).

Grande risalto è stato dato anche ai successi collettivi nei campionati giovanili, dove si sono distinti l’ATD Campobasso e il TC Bojano Due:

Under 10 Misto (ATD Campobasso): Davide Felice, Giuseppe Buongusto e Giorgia Catolino.

​Under 12 Maschile (ATD Campobasso): Matteo Gentile e Lorenzo Ciafardini.

​Under 14 Maschile (ATD Campobasso): Niccolò Virgilio e Paolo Germanese.

​Under 16 Maschile (TC Bojano Due): Leonardo Caccavelli e Davide Romano.

​Under 16 Femminile (TC Bojano Due): Sarah Iannetta, Beatrice Paiano e Martina Paiano.

Notevoli anche i risultati dei Campionati Promo FJP, che hanno visto trionfare il TC Bojano Due nella categoria Super Orange (con E.M. Sbarra, L. Di Iorio, F. Venditti, S. Di Bartolomeo), l’ASD Tennis Campobasso nella categoria Green (con M. Di Salvo, F. Arena, M. Cefalo, F. Ferrauto) e l’AT Termoli nella categoria Super Green (con R. Muscas, C. Panico, M. Muccino).

Nel corso della mattinata, oltre ai titoli e ai risultati conseguiti, è stato assegnato anche un Premio Speciale all’ADT Fontanavecchia, seconda classificata nella Senior Cup 2025 (squadra composta da Giovanni Mite, Pierluigi Lagioia, Giovanni Catolino, Sandro Addona e Francesco Ferrauto), riconoscimento che premia impegno, continuità e qualità sportiva.

Particolarmente toccante il momento dedicato alla consegna delle targhe a Francesco Cristaldi e Giulio Simpatico, voluta dal Circolo per onorare due figure simboliche del tennis locale, esempi autentici di energia, sportività e longevità, portatori di valori sani e positivi dentro e fuori dal campo.

Il Gran Galà FITP Molise 2025 si è concluso con un ricevimento conviviale, occasione ideale per brindare ai successi raggiunti e guardare con entusiasmo ai futuri traguardi del tennis molisano, sempre più protagonista nel panorama sportivo regionale.

A fare gli onori di casa, assieme al direttivo, il presidente Luigi Giansante, con la presenza degli istruttori Stefano Tozzi e Fabio Mastrogiuseppe, di Ferdinando De Fenza (fiduciario regionale TPRA (Tennis Player Ranking Association) per l’Abruzzo e Molise, Marinangela Bellomo fiduciario e Luciano Ginestra presidente del comitato interregionale.

Eliana Ronzullo