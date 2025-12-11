Elena Salladina ginnasta d’argento a Rimini

TERMOLI. Brillante risultato per la giovanissima atleta termolese Elena Salladina, che ha conquistato il secondo posto a livello nazionale nella sua disciplina, la ginnastica artistica.

Un risultato straordinario per la giovane ginnasta della società New Gimnica, protagonista ai campionati italiani disputati a Rimini dal 5 all’8 dicembre.

L’atleta, guidata dalle tecniche Carla Meale e Marianna Del Vecchio, ha mostrato eleganza, precisione e grande determinazione su tutti gli attrezzi, distinguendosi tra le migliori ginnaste provenienti da tutta Italia. Soddisfazione da parte dello staff tecnico e della società sportiva, che vedono in questo traguardo la conferma del talento dell’atleta e della sua maturità sportiva, frutto di mesi di allenamenti e di una crescita tecnica costante.

Molto positiva anche la prova di Michela Ariemma, che si è distinta con un ottimo esercizio al corpo libero, eseguito con sicurezza, espressività e grande impegno, suscitando il convinto consenso dei tecnici e del pubblico.

In sostanza, un weekend ricco di emozioni per la New Gimnica, che vede le sue atlete crescere e confermarsi in campo nazionale.

MT