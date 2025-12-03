Il Pd verso il 2026: a gennaio incontri con Cuperlo e Orlando

TERMOLI-GUGLIONESI. Il Circolo Pd di Guglionesi, guidato dalla segretaria Annamaria Becci, e il circolo Pd di Termoli, con il segretario Antonio Giuditta, annunciano con orgoglio una collaborazione che segna un passaggio significativo per la vita politica del Basso Molise. Due appuntamenti di rilievo, due momenti di confronto e di apertura al territorio, che rafforzano la presenza del Partito democratico e rilanciano il dialogo con i cittadini.

Il primo incontro si terrà venerdì 16 gennaio 2026 a Termoli e vedrà la partecipazione dell’onorevole Gianni Cuperlo, voce autorevole della sinistra democratica italiana, da anni impegnato nelle dinamiche nazionali del partito e nella costruzione di politiche progressiste e riformiste. La sua presenza rappresenta un’occasione preziosa per discutere le sfide che attendono il Molise e l’Italia, in un momento storico che richiede visione, responsabilità e capacità di ascolto.

Il secondo appuntamento è fissato per giovedì 30 gennaio 2026 a Guglionesi, con l’onorevole Andrea Orlando, figura di spicco del Pd e già ministro dell’Ambiente, della Giustizia e del Lavoro e delle Politiche Sociali. Orlando porta con sé un bagaglio di esperienza politica ventennale e un impegno costante sulle questioni sociali e ambientali, temi centrali per il futuro delle comunità locali e per la costruzione di un modello di sviluppo equo e sostenibile.

Questi due eventi non sono semplici incontri, ma testimoniano la volontà dei circoli di Guglionesi e Termoli di lavorare insieme, sotto la guida di Annamaria Becci e Antonio Giuditta, per una politica che non si limita a osservare ma che agisce, che ascolta le istanze dei cittadini e propone soluzioni concrete. «È un impegno condiviso per il bene comune, un segnale forte di unità e di radicamento territoriale, che rafforza la presenza del Partito democratico nel Molise e rilancia la sua azione come punto di riferimento per chi crede in una società più giusta, solidale e inclusiva».

EB