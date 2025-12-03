A caccia di fondi europei per migliorare il mercato ittico

TERMOLI. Mercato Ittico, un passo concreto per adeguare la struttura che sorge nel porto.

La Giunta comunale di Termoli ha scelto il Mercato Ittico comunale quale candidato al finanziamento europeo FEAMPA 2021-2027 per un intervento di manutenzione straordinaria da 100.000 euro, interamente coperto dai fondi comunitari.

L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori, rafforzare la manutenzione dei locali, garantire infrastrutture degne di un porto competitivo e sostenibile.

È un segnale che va oltre le mura del mercato: Termoli rivendica il diritto dei suoi lavoratori a operare in spazi sicuri e funzionali, e al tempo stesso riafferma la centralità della pesca come motore economico e identitario della città.

L’avviso del Feampa intende promuovere la pesca sostenibile e il ripristino delle risorse biologiche acquatiche: “Investimenti a bordo e nei porti per incrementare le qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori” ha come finalità il miglioramento delle condizioni favorevoli a settori della pesca economicamente redditizi, competitivi e attraenti, migliorano le infrastrutture dei porti di pesca esistenti, dei luoghi di sbarco, delle sale per la vendita all’asta esistenti, dei centri per la pesatura del prodotto sbarcato e delle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto, ivi compresi gli investimenti effettuati in adeguate strutture di raccolta per gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare”.

EB