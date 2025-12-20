Aiuti alle imprese di pesca, al via le domande per l’integrazione 2024

TERMOLI. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato la circolare urgente che apre la procedura telematica per l’integrazione alla manifestazione di interesse relativa agli aiuti destinati alle imprese di pesca che hanno rispettato l’interruzione temporanea obbligatoria del 2024.

Con il Decreto Direttoriale n. 594741 del 5 novembre 2025 sono state individuate le risorse finanziarie e fissati i criteri di erogazione dei contributi FEAMPA. Per gli armatori già ammessi alla fase preliminare, si rende ora obbligatorio l’invio dell’integrazione, redatta secondo il modello allegato al decreto.

La domanda potrà essere trasmessa esclusivamente online attraverso il portale del Ministero, accessibile al link: http://www.sian.it/sipaPubbl/domandaATE_index.xhtml?prov_port=S, con finestra temporale dalle ore 10:00 del 22 dicembre 2025 fino alle ore 24:00 del 6 febbraio 2026.

La circolare dispone l’affissione dell’avviso presso tutti gli Uffici marittimi e invita le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali a garantire la massima diffusione tra le imprese della pesca marittima e dell’acquacoltura, affinché nessun beneficiario perda l’opportunità di accedere agli aiuti.

Il decreto e gli allegati 2 e 3 sono disponibili sul sito del Ministero al link: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23793.

La scadenza ravvicinata impone attenzione e tempestività: la partita degli aiuti si gioca ora, e la responsabilità di ciascun armatore è quella di completare correttamente e nei tempi l’integrazione richiesta, trasformando un adempimento burocratico in un passaggio decisivo per la tutela economica del comparto.