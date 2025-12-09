Aperto lo sportello per le imprese: 262 milioni per l’energia da fonti rinnovabili

ROMA. È attivo da questa mattina, dalle ore 10, lo sportello per le imprese interessate a richiedere le agevolazioni destinate ai progetti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Lo sportello, previsto nell’ambito del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027 (PNRIC) per la transizione verde e digitale, resterà aperto fino alle ore 10 del 3 marzo 2026.

L’Avviso, che mette a disposizione 262 milioni di euro, è rivolto a imprese di qualsiasi dimensione. Sono finanziabili gli interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici destinati all’autoconsumo, anche tramite sistemi di accumulo elettrochimico, da realizzare in aree industriali, produttive o artigianali situate in Comuni con più di 5.000 abitanti delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di contributo a fondo perduto.

L’energia non autoconsumata, e quindi immessa in rete, andrà ad alimentare il Fondo per il Reddito Energetico, la misura del MASE che sostiene l’installazione di impianti fotovoltaici per le famiglie in condizioni di disagio economico.

“Con l’apertura dello sportello PNRIC – ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto – offriamo alle imprese uno strumento concreto per investire nel fotovoltaico, abbassare i costi energetici e contribuire alla transizione ecologica. Una misura che rafforza la competitività produttiva e, tramite il meccanismo del ritiro dedicato, sostiene anche il Fondo per il Reddito Energetico Nazionale, a beneficio delle famiglie più fragili”. Il ministro ha sottolineato come il nuovo meccanismo sia “semplice, efficace e orientato ai risultati”.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online attraverso l’Area Clienti del GSE.