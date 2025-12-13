Arma dei Carabinieri: aperto il concorso per 65 allievi ufficiali

MOLISE. Sono aperte le procedure di selezione per l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente.

Gli aspiranti possono presentare la domanda online da oggi fino al 9 gennaio, collegandosi all’area concorsi del sito www.carabinieri.it e seguendo l’iter previsto dal bando. Le prove includono: preselezione scritta, composizione italiana, conoscenza della lingua inglese, efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, prova orale e tirocinio finale.

Arruolarsi nell’Arma significa entrare a far parte di un’istituzione al servizio della comunità, il cui motto “Nei secoli fedele” racchiude i valori fondamentali che ogni uomo e donna deve incarnare indossando la prestigiosa uniforme.

Possono partecipare al concorso cittadini italiani in possesso del diploma o in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 2025/2026, che abbiano compiuto 17 anni e non superino i 22 anni alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I vincitori accederanno al 208° Corso dell’Accademia Militare di Modena, dove seguiranno un percorso di formazione della durata di cinque anni, comprensivo di corsi militari e universitari ad indirizzo giuridico-amministrativo. Successivamente, frequenteranno la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, con l’obiettivo di conseguire la laurea magistrale in giurisprudenza.

Al termine del percorso formativo, i giovani ufficiali, con il grado di Tenente, assumeranno incarichi di comando e responsabilità nelle diverse strutture operative dell’Arma dei Carabinieri.

AZ