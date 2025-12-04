Caro materiali: cantieri a rischio in Molise

CAMPOBASSO. L’Ance Molise rinnova l’allarme sui ritardi nei pagamenti dei ristori legati al caro materiali e sulla mancanza di stanziamenti sufficienti a coprire il fabbisogno per il 2025 e il 2026.

Secondo i dati di Cnce Edilconnect, in regione sono circa 250 cantieri attualmente in corso, per un valore complessivo di 622 milioni di euro, che non possono adeguare i prezzi e rischiano quindi rallentamenti o interruzioni. Di questi, oltre 70 cantieri, per un totale di 176 milioni di euro, riguardano progetti finanziati dal Pnrr.

Il fenomeno del caro materiali, sottolinea l’Ance, non è ancora superato: i costi per la realizzazione delle opere pubbliche restano significativamente superiori a quelli previsti nei prezzari al momento delle gare. Secondo i dati Istat, i prezzi di realizzazione delle opere sono aumentati di circa il 30%, con rincari particolarmente elevati per acciaio (+30%), bitume (+49%) e rame (+65%) rispetto al periodo pre-Covid.