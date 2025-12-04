Caro materiali: cantieri a rischio in Molise

CAMPOBASSO. L’Ance Molise rinnova l’allarme sui ritardi nei pagamenti dei ristori legati al caro materiali e sulla mancanza di stanziamenti sufficienti a coprire il fabbisogno per il 2025 e il 2026.
Secondo i dati di Cnce Edilconnect, in regione sono circa 250 cantieri attualmente in corso, per un valore complessivo di 622 milioni di euro, che non possono adeguare i prezzi e rischiano quindi rallentamenti o interruzioni. Di questi, oltre 70 cantieri, per un totale di 176 milioni di euro, riguardano progetti finanziati dal Pnrr.
Il fenomeno del caro materiali, sottolinea l’Ance, non è ancora superato: i costi per la realizzazione delle opere pubbliche restano significativamente superiori a quelli previsti nei prezzari al momento delle gare. Secondo i dati Istat, i prezzi di realizzazione delle opere sono aumentati di circa il 30%, con rincari particolarmente elevati per acciaio (+30%), bitume (+49%) e rame (+65%) rispetto al periodo pre-Covid.
“Se non saranno stanziate risorse adeguate e se non ci sarà la proroga della misura al 2026 diventerà impossibile garantire la continuità dei lavori”, sostiene il presidente dell’Ance Molise Corrado Di Niro, sottolineando che “le imprese si stanno già accollando gli extra costi, non più sopportabili a lungo, con il rischio concreto di una paralisi della filiera e di gravi ripercussioni sugli obiettivi del Pnrr.”
AZ