Ex Del Giudice, sono a rischio esubero 15 dipendenti

TERMOLI. Scoppia la grana occupazionale nella ex Del Giudice.

Dopo mesi di incertezza, cassa integrazione e attese infinite, la nuova gestione ha formalmente avviato la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 223/1991. La comunicazione, inviata tramite PEC alle rappresentanze sindacali e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, parla chiaro: 15 dipendenti sono considerati “strutturalmente eccedenti” e destinati alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La società sostiene che non esistano strumenti alternativi — né cassa integrazione, né contratti di solidarietà, né riduzioni generalizzate dell’orario — perché la nuova organizzazione avrebbe dismesso interi settori in cui quelle maestranze erano impiegate. L’organico attuale è di 53 lavoratori, ma la ristrutturazione interna ridurrebbe drasticamente il personale, colpendo sia impiegati che operai, con profili che vanno dagli addetti di laboratorio ai casari, fino agli impiegati amministrativi.

La procedura ora apre una finestra di sette giorni per l’avvio dell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali, che potranno contestare criteri, numeri e motivazioni. Proprio oggi è previsto l’incontro decisivo, durante il quale si capirà se esistono margini per evitare i licenziamenti o se la nuova gestione confermerà la linea dura.

Intanto, resta irrisolta un’altra questione che pesa come un macigno: nessuno dei dipendenti ha ancora ricevuto il Tfr maturato con la precedente gestione, che dovrebbe essere liquidato dalla procedura fallimentare. Una doppia incertezza — economica e occupazionale — che colpisce famiglie già provate da mesi di sospensione e promesse non mantenute.

Per i 18 lavoratori ancora in cassa integrazione ordinaria, la situazione si intreccia con questa nuova comunicazione.

La comunità di Termoli, che ha visto la ex Del Giudice attraversare una delle crisi più profonde della sua storia, attende ora risposte chiare. La vertenza non riguarda solo un’azienda, ma un pezzo di identità produttiva del territorio e decine di famiglie che chiedono trasparenza, rispetto e un futuro che non sia deciso senza confronto.

Emanuele Bracone