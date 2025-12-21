Filosa “gela” l’Ue: il piano dell’auto non adeguato a sostenere investimenti e occupazione

TERMOLI. Doccia gelata in casa Stellantis, Antonio Filosa sceglie il Financial Times, il quotidiano economico più influente d’Europa per lanciare un messaggio diretto a Bruxelles: il nuovo piano europeo per l’industria dell’auto, così com’è stato concepito, non è in grado di sostenere la transizione né di garantire competitività, investimenti e occupazione.

Nel colloquio con il Financial Times, Filosa mette in discussione l’impianto complessivo delle misure proposte dalla Commissione europea, sottolineando come manchi una vera strategia di crescita. Il nodo centrale è proprio questo: senza crescita, sostiene l’amministratore delegato di Stellantis, diventa estremamente difficile immaginare nuovi investimenti industriali sul continente. Le regole possono anche essere ambiziose dal punto di vista ambientale, ma se non sono accompagnate da strumenti economici, industriali e finanziari adeguati rischiano di produrre l’effetto opposto, cioè frenare l’innovazione e spingere le aziende a guardare altrove.

Filosa non contesta l’obiettivo della transizione ecologica in sé, né il percorso verso la decarbonizzazione del settore automotive. Al contrario, richiama l’attenzione su un passaggio che considera decisivo: la transizione deve essere governata, non subita. Secondo il numero uno di Stellantis, il piano europeo non offre una roadmap chiara e credibile per accompagnare le imprese lungo questo percorso, lasciando troppe incertezze sia sul fronte normativo sia su quello degli incentivi. In particolare, le aperture sulla flessibilità del divieto ai motori endotermici dal 2035 vengono giudicate vaghe, condizionate e, nei fatti, poco praticabili per la maggior parte dei costruttori.

Un altro punto critico riguarda l’assenza di misure immediate e mirate per alcuni segmenti chiave, come quello dei veicoli commerciali, che rappresentano una quota rilevante del mercato europeo e una parte importante del business di Stellantis. Anche qui, l’impressione – secondo Filosa – è che Bruxelles continui a ragionare più in termini regolatori che industriali, senza affrontare fino in fondo i problemi concreti della produzione, dei costi energetici, della catena di fornitura e della concorrenza globale.

Il riferimento, neanche troppo implicito, è alla competizione con Stati Uniti e Cina, dove la transizione all’elettrico è stata accompagnata da massicci piani di sostegno pubblico, incentivi agli investimenti e politiche industriali aggressive. In questo contesto, l’Europa rischia di trovarsi schiacciata: troppo rigida sul piano normativo, troppo debole su quello degli strumenti di supporto. Un rischio che, avverte Filosa, non riguarda solo i bilanci delle grandi multinazionali, ma la tenuta dell’intero ecosistema industriale europeo, fatto di fornitori, subfornitori, competenze e centinaia di migliaia di posti di lavoro.

Le dichiarazioni al Financial Times assumono quindi un valore che va oltre la cronaca economica. Sono un avvertimento politico, rivolto alle istituzioni europee e ai governi nazionali, sulla necessità di correggere la rotta prima che le scelte attuali producano effetti irreversibili. Senza una strategia che tenga insieme transizione ecologica, competitività industriale e coesione sociale, il rischio è che l’Europa perda centralità proprio in uno dei settori che ne hanno storicamente sostenuto lo sviluppo.

In questo senso, le parole di Filosa non rappresentano un atto di rottura, ma una richiesta esplicita di realismo. La transizione, sembra dire l’amministratore delegato di Stellantis, non può essere solo un obiettivo politico: deve diventare un progetto industriale concreto, capace di garantire crescita, investimenti e lavoro. Altrimenti, il prezzo da pagare potrebbe essere molto più alto di quello che oggi Bruxelles sembra disposta a riconoscere.