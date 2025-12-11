Futuro dello stabilimento Stellantis di Termoli, incontro tra Regione e azienda

TERMOLI. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, e l’assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente, hanno incontrato a Roma il CEO di Stellantis Enlarged Europe, ingegner Emanuele Cappellano, per discutere del futuro degli investimenti dell’azienda in Molise.

“L’incontro è stato l’occasione per condividere le nostre preoccupazioni per la tenuta occupazionale dello stabilimento Stellantis di Termoli e per quella delle tante aziende della filiera automotive colpite dalle conseguenze della crisi del comparto automotive europeo – ha commentato il Presidente Francesco Roberti – È emersa piena condivisione circa la necessità e l’urgenza di mettere mano alle normative europee relative alle emissioni CO2, che hanno contribuito a mettere in ginocchio l’industria, puntando su:

piena neutralità tecnologica oltre il 2035 ,

, attenzione ai segmenti dei veicoli commerciali leggeri e delle piccole auto , particolarmente significativi per il nostro Paese,

rinnovo del parco circolante europeo ,

, e ritrovata attenzione alla componentistica Made in Europe, per rilanciare le nostre eccellenze locali.”

“Abbiamo ribadito con fermezza a Stellantis la richiesta di garantire un futuro sostenibile per lo stabilimento di Termoli, confermando come le istituzioni regionali, in cooperazione con quelle nazionali con cui siamo in costante contatto, siano disponibili ad accompagnare ogni soluzione volta a garantire la piena continuità operativa dello stabilimento termolese e la crescita del territorio”.

“Apprezziamo la disponibilità e l’apertura mostrata dall’azienda a proseguire in un dialogo costruttivo, ma restiamo vigili in attesa di risposte concrete che confidiamo possano arrivare nei primi mesi del prossimo anno – ha concluso il presidente Francesco Roberti – Un dato è certo dopo l’incontro odierno: lo stabilimento di Termoli resta un punto rilevante nel piano industriale dell’azienda”.