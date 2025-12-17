Il Molise in marcia a Bruxelles: agricoltori in difesa del futuro europeo

TERMOLI. Il Molise sarà in prima linea domani, 18 dicembre, alla grande manifestazione di Bruxelles contro i tagli all’agricoltura. Una delegazione compatta di imprenditori e imprenditrici agricole partirà dalla regione per unirsi alle migliaia di agricoltori provenienti da tutta Italia, decisi a difendere il proprio lavoro e la tenuta dell’intero sistema agroalimentare europeo, oggi messo sotto pressione dalle riduzioni dei fondi Pa.

Guidati dal presidente regionale Claudio Papa, insieme con i presidenti provinciali di Campobasso, Giacinto Ricciuto, di Isernia, Mario Di Geronimo, e dal direttore regionale Aniello Ascolese, gli agricoltori molisani porteranno a Bruxelles una richiesta netta: un cambio di rotta immediato da parte dell’Unione Europea. Nel mirino c’è la deriva tecnocratica attribuita alla Commissione guidata da Ursula Von der Leyen, accusata di aver imboccato una strada capace di indebolire la democrazia economica e la sicurezza alimentare di oltre 400 milioni di cittadini.

Secondo le organizzazioni agricole, i tagli alla Pac non sono solo una scelta discutibile, ma una decisione potenzialmente devastante: ridurre le risorse significa comprimere la produzione europea e spalancare le porte a importazioni da Paesi – come quelli del Mercosur – dove non vigono gli stessi standard su pesticidi, tutela ambientale e diritti dei lavoratori. Una concorrenza al ribasso che rischia di penalizzare chi produce nel rispetto delle regole e di mettere in ginocchio interi territori rurali.

La mobilitazione di Bruxelles, alla quale il Molise partecipa con convinzione, vuole ribadire che l’agricoltura non è un settore da sacrificare sull’altare dei conti, ma un presidio strategico: garantisce cibo sicuro, presidio del territorio, lavoro, identità culturale e coesione sociale.

Domani, nelle strade della capitale europea, la voce degli agricoltori molisani si unirà a quella di migliaia di colleghi italiani ed europei per chiedere politiche più eque, più lungimiranti e più rispettose di chi ogni giorno tiene in piedi la filiera alimentare. Una battaglia che riguarda tutti, non solo chi lavora la terra.

EB