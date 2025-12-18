In Molise le imprese prevedono l’attivazione di 1.300 contratti di lavoro nel mese di dicembre

CAMPOBASSO. In Molise le imprese prevedono l’attivazione di 1.300 contratti nel mese di dicembre, con una flessione dell’11% rispetto alle 1.460 entrate programmate un anno fa, mentre il trimestre dicembre 2025–febbraio 2026 si mantiene stabile a 4.790 assunzioni previste, lo stesso valore registrato nel periodo precedente. Il rallentamento locale si inserisce in un quadro nazionale che conta 350mila contratti programmati a dicembre e 1,3 milioni nel trimestre, in calo rispettivamente del 5,9% e del 6,2%.

Nonostante la diminuzione delle entrate, cresce il mismatch tra domanda e offerta: il 46,7% dei profili ricercati risulta difficile da reperire, pari a 607 figure su 1.300, in aumento rispetto al 44,3% di dicembre 2024.

A livello settoriale l’industria prevede 230 contratti, in netto calo rispetto ai 310 del 2024, con un crollo del manifatturiero e delle public utilities che passano da 190 a 110 ingressi (-42%), mentre le costruzioni restano stabili a 120. Nel terziario le assunzioni previste sono 990, in diminuzione rispetto alle 1.150 dell’anno precedente, ma con una forte accelerazione del turismo che registra 380 ingressi (+26,7% sui 300 del 2024). Stabili le previsioni del commercio (210), mentre calano i servizi alle imprese (da 390 a 220) e i servizi alle persone (da 250 a 190). Il settore primario prevede 80 entrate nel mese e 410 nel trimestre.

Il tempo determinato resta la forma contrattuale prevalente, soprattutto nei comparti stagionali: nel turismo solo il 6% dei contratti è a tempo indeterminato, nell’agricoltura il 13%, mentre percentuali più elevate di stabilità si registrano nei servizi alle imprese (29%) e nelle costruzioni (28%).

Il bollettino Excelsior fotografa le intenzioni dichiarate dalle imprese che partecipano all’indagine: non misura le assunzioni effettive, ma offre un indicatore essenziale per comprendere l’andamento della domanda di lavoro, i profili più richiesti e le difficoltà di reperimento.

EB