La battaglia sul futuro della pesca, dal ministro Lollobrigida: «Ci impegneremo a salvare il settore»

TERMOLI. La battaglia delle associazioni di categoria incassa il sostegno del ministro Francesco Lollobrigida, che alza il tono e chiama alla battaglia: «Dobbiamo lavorare non solo per far sopravvivere, ma per rilanciare il nostro mondo produttivo, perché la sovranità alimentare ha bisogno di una garanzia di produzione».

Il ministro dell’Agricoltura, intervenuto all’assemblea di Alis, ha denunciato anni di politiche sbagliate che hanno ridotto del 40% le marinerie italiane e del 30% quelle europee, colpendo al cuore un settore già fragile. Da qui la richiesta di una moratoria sulla riduzione delle giornate di pesca, per impedire che la nuova proposta della Commissione europea diventi l’ennesimo colpo mortale.

«Ho incontrato il collega spagnolo – ha ricordato – e insieme alla Francia lo scorso anno abbiamo evitato tagli catastrofici. Quest’anno la proposta è inaccettabile e nell’Agrifish di dicembre lavoreremo per modificarla, come faremo sicuramente». Un messaggio diretto, che trasforma la difesa della pesca in una questione di sovranità nazionale e di dignità produttiva, con l’Italia pronta a guidare ancora una volta il fronte mediterraneo contro Bruxelles.

EB