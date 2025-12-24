La Fiom conquista l’80% dei consensi alle Rsu Cam Srl: mandato forte e fiducia netta dai lavoratori

TERMOLI. Con un risultato netto e inequivocabile, la Fiom territoriale Molise si conferma primo sindacato alla Cam Srl di Termoli, ottenendo due Rsu su tre e raggiungendo l’80% dei consensi nelle elezioni per la Rappresentanza sindacale unitaria. Un voto che non lascia spazio a interpretazioni: le lavoratrici e i lavoratori hanno scelto con chiarezza chi vogliono a rappresentarli, premiando coerenza, competenza e determinazione.

La Fiom Cgil raccoglie così un mandato forte, che rafforza il suo ruolo all’interno dell’azienda e certifica una fiducia ampia e consapevole nell’azione sindacale portata avanti sul territorio. «Diritti, salario, sicurezza e dignità del lavoro» sono le parole chiave che hanno guidato questa scelta maggioritaria, come sottolinea il comunicato ufficiale del sindacato, che ringrazia tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori per la partecipazione e il sostegno.

Un ringraziamento particolare viene rivolto ad Antonio Marcellini e Antonio Sassano, eletti Rsu Fiom, riconosciuti per la loro serietà, disponibilità e credibilità. A loro va l’augurio di buon lavoro, nella certezza – afferma la Fiom – che sapranno svolgere il mandato ricevuto con responsabilità e fermezza.

La Fiom territoriale Molise conferma il proprio impegno a operare con determinazione all’interno della Cam Srl, vigilando sull’applicazione corretta del contratto collettivo, difendendo l’occupazione e migliorando le condizioni di lavoro. Nessun arretramento, nessuna ambiguità: il voto parla chiaro, e il sindacato è pronto a tradurlo in azione concreta.

EB