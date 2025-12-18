Licenziamenti ex Del Giudice, Notarangelo: “I lavoratori non sono numeri da cancellare”

TERMOLI. “La notizia della procedura di licenziamento avviata dalla Ex Del Giudice di Termoli, dopo un lungo periodo di attese e incertezza, nei confronti di 15 lavoratori provoca sgomento e indignazione. Serve una reazione immediata e unitaria da parte del territorio e delle istituzioni a questa decisione, che getta nel panico troppe famiglie a pochi giorni dal Natale”.

Lo dichiara in una nota il segretario regionale di Sinistra Italiana, Vincenzo Notarangelo.

“I lavoratori non sono numeri che si possono cancellare attraverso una PEC e il Molise non è una terra da sfruttare e svuotare per fare affari, ma una comunità di persone che meritano rispetto assoluto. Piena fiducia e sostegno ai sindacati, auspico – conclude – un immediato intervento da parte dei vertici regionali e dei nostri rappresentanti in Parlamento. La politica non può voltarsi dall’altra parte e far finta di nulla“.