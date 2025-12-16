TERMOLI. Medie imprese del Mezzogiorno: crescita, sfide e nuove strategie tra export, green e innovazione.

Nel 2025 le medie imprese del Mezzogiorno si presentano come uno dei motori più dinamici dell’economia italiana: più ottimiste, più orientate ai mercati internazionali, più sensibili alla transizione ecologica rispetto alle omologhe del Centro-Nord. È il quadro che emerge dal rapporto «Scenario competitivo, ESG e innovazione strategica nelle medie imprese del Mezzogiorno», realizzato dall’Area Studi Mediobanca, dal Centro Studi Tagliacarne e da Unioncamere e presentato a Matera.

Un comparto che negli ultimi ventotto anni è quasi raddoppiato, arrivando a 408 società produttive di capitali a controllo familiare italiano, con 50-499 dipendenti e un fatturato compreso tra 19 e 415 milioni di euro, responsabili dell’11,8% del valore aggiunto manifatturiero dell’intera area.

La crescita è solida: nel 2024 il fatturato delle Mid-Cap meridionali è aumentato dell’1,8%, mentre nel resto del Paese si è registrato un calo dell’1,7%.

Nel decennio 2014-2023 l’incremento complessivo è stato del +78,1% (contro il +52,8% delle altre aree), con un tasso di competitività superiore di quasi 25 punti percentuali. Per il 2025, il 65,4% delle imprese del Sud prevede un ulteriore aumento del giro d’affari, mentre un altro 21,2% stima stabilità. Ma le criticità non mancano: il 64% teme la concorrenza di prezzo, il 50,3% soffre gli alti costi dell’energia, il 52% guarda con preoccupazione all’instabilità geopolitica, mentre il 41,3% indica la burocrazia come ostacolo alla transizione sostenibile. Sul fronte fiscale, il divario con il Centro-Nord pesa: se le Mid-Cap meridionali avessero beneficiato delle stesse aliquote, avrebbero risparmiato circa 230 milioni di euro in dieci anni.



Il caro energia resta uno dei nodi più pesanti: oltre il 60% delle imprese del Sud ha registrato un aumento della bolletta, con un impatto negativo sui margini in più di sei casi su dieci. Per reagire, il 25,5% ha già investito o investirà nelle rinnovabili, mentre il 22,3% punta sull’ammodernamento degli impianti per migliorarne l’efficienza. Sul fronte del lavoro, l’occupazione nelle Mid-Cap meridionali è cresciuta del 34,5% tra il 2014 e il 2023 (vs +23,4% altrove) e del 5,2% nel solo 2024. Ma persistono fragilità: la presenza femminile si ferma al 12,9% (contro il 26,2% del Centro-Nord), mentre il 21,4% dei dipendenti ha meno di 30 anni. Il vero tallone d’Achille resta il mismatch: tre imprese su quattro faticano a reperire competenze tecnico-specialistiche, STEM e green. Le difficoltà aumentano il carico di lavoro (47,8%), i costi di gestione (36,2%) e frenano la crescita per il 23,2% delle aziende. Per contrastare il fenomeno, il 34,8% investe in formazione continua e il 30,4% in automazione.

Nonostante le sfide, la spinta verso la crescita è netta: il 79,6% delle Mid-Cap del Sud intende espandersi in nuovi mercati nei prossimi due anni (vs 68,3% del resto d’Italia), il 61,2% aumenterà gli investimenti in tecnologia, il 51% svilupperà nuovi prodotti e servizi, mentre il 42,9% accelererà sugli investimenti green, una quota molto superiore al 27,4% delle altre aree.

Anche l’accesso ai finanziamenti pubblici è più ricercato al Sud (26,5% vs 10,1%). L’ambiente è una priorità: il 73,7% punta alla riduzione delle fonti fossili e all’adozione di energie rinnovabili, il 63,2% promuove riciclo ed economia circolare, il 55,3% controlla in modo responsabile le catene di fornitura. Ma la burocrazia resta un freno pesante per il 41,3% delle imprese.

Le politiche UE sulla sostenibilità sono viste come un’opportunità per migliorare l’efficienza energetica dal 41,5% delle Mid-Cap meridionali, ma per il 12,8% aumentano il peso burocratico e per il 13,8% rappresentano un costo economico. Solo il 12,8% coglie le opportunità legate all’innovazione tecnologica green. Sul fronte internazionale, l’effetto dazi pesa: una impresa su quattro subisce un impatto elevato dalle tariffe USA e una su due prevede un calo dell’export verso gli Stati Uniti. Solo il 7,8% è disposto a sopportare i dazi pur di mantenere quel mercato. Per reagire, il 35,3% guarda a nuovi mercati UE, il 20% a mercati extra-UE, mentre il 33,3% aumenterà i prezzi dei beni venduti negli USA. Gli incentivi all’export sono lo strumento più richiesto: li invoca il 66,7% delle Mid-Cap del Sud.

Il quadro regionale conferma la varietà del tessuto produttivo: 171 medie imprese in Campania (10,1 miliardi di fatturato), 74 in Puglia (4,1 miliardi), 58 in Abruzzo (2,6 miliardi), 49 in Sicilia (2,3 miliardi), 19 in Sardegna (932 milioni), 17 in Basilicata (564 milioni), 15 in Calabria (696 milioni) e 6 in Molise (452 milioni). Un mosaico che racconta un Mezzogiorno industriale vivo, competitivo, pronto a crescere ancora.

Le voci istituzionali confermano la centralità di questo segmento: per Andrea Prete (Unioncamere) le Mid-Cap del Sud «sono un volano di crescita da sostenere con incentivi all’export e servizi per l’internazionalizzazione», mentre Gabriele Barbaresco (Area Studi Mediobanca) sottolinea il ruolo dei fondi di private equity «portatori di una vera proposta imprenditoriale». Michele Somma (Camera di commercio della Basilicata) definisce le imprese meridionali «campionesse del capitalismo familiare, pronte alle sfide globali».

Un Mezzogiorno che corre, dunque, e che chiede meno ostacoli e più strumenti per trasformare il proprio potenziale in una crescita strutturale e duratura.

