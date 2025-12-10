Opportunità di lavoro a Mafalda: si è insediata l’azienda Streicher

MAFALDA. La ditta Streicher si è insediata nella zona industriale di Mafalda e ha già annunciato un progetto di grande rilievo: il riammodernamento dell’impianto di metano di Montalfano, un intervento che si svilupperà nell’arco di circa otto anni.

A darne notizia è il sindaco Egidio Riccioni, che ha incontrato i responsabili dell’azienda. Nell’occasione è stato comunicato che la società è alla ricerca, sul territorio, di circa cinquanta figure tra addetti specializzati e operai comuni. «Chi è interessato – sottolinea Riccioni – può inviare il proprio curriculum vitae direttamente alla ditta». Un’opportunità concreta che apre prospettive occupazionali e consolida il ruolo di Mafalda come polo di sviluppo industriale.

EB