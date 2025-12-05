Rottamazione-quater, ultimi giorni per pagare la rata scaduta

TERMOLI. I contribuenti beneficiari della Rottamazione-quater hanno tempo fino al 9 dicembre per saldare la rata scaduta lo scorso 30 novembre. La proroga è legata ai 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge e agli eventuali differimenti in caso di festività.

Chi non effettuerà il pagamento entro il termine indicato, oppure verserà un importo parziale, perderà i benefici della definizione agevolata: le somme già versate saranno considerate a titolo di acconto sulle somme dovute. La scadenza riguarda in particolare la decima rata per i contribuenti regolari e la seconda rata per i riammessi alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025).

Come pagare: il versamento può essere effettuato in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli ATM abilitati, tramite i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti i PSP aderenti al nodo pagoPA, sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione o tramite l’App Equiclick. È possibile pagare anche direttamente agli sportelli dell’Agenzia prenotando un appuntamento.

Per il pagamento è necessario utilizzare i moduli allegati alla comunicazione inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Chi non li avesse ricevuti può scaricarne copia dall’area riservata del sito ufficiale o richiederli via e-mail dall’area pubblica, allegando un documento di riconoscimento, senza bisogno di credenziali di accesso.

AZ