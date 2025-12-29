Tredicesima “senza data” per i lavoratori Albasan

TERMOLI. Nel ‘cantiere’ Albasan dello stabilimento Stellantis il 19 dicembre è comparsa una comunicazione che annuncia il mancato pagamento della tredicesima. Per una quarantina di lavoratori ancora in forza, il messaggio è l’ennesimo segnale di una situazione ormai critica.

L’indotto Stellantis, quello dei servizi e delle pulizie, già colpito dalla contrazione delle commesse e dalla riorganizzazione produttiva, ha ridotto i margini.

Il malcontento è diffuso. La mancata tredicesima, in un periodo già segnato da spese e rincari, rappresenta un ulteriore aggravio per molte famiglie.

Il quadro conferma la fragilità degli appalti esterni nella fase di trasformazione in corso nello stabilimento principale. Per i lavoratori, il Natale è stato senza risposte e con una prospettiva sempre più incerta.

EB