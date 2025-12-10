TERMOLI. Rinnovo del Ccnl Servizi Ambientali, soddisfazione dei sindacati molisani: “Un risultato storico per chi garantisce ogni giorno un servizio essenziale”.

Le Segreterie Regionali del Molise di Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti accolgono con grande favore il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi Ambientali, firmato oggi a livello nazionale e atteso da anni dai lavoratori del comparto. «Si tratta di un risultato storico, che riconosce finalmente il valore del lavoro svolto quotidianamente dagli addetti all’igiene urbana e rafforza il potere d’acquisto delle famiglie molisane», affermano Cristian Lupicino (Fp Cgil Molise), Stefano Murazzo (Fit-Cisl Abruzzo-Molise) e Nicola Gabriele Scafa (Uiltrasporti Molise), sottolineando l’importanza di un accordo che restituisce dignità e prospettive a un settore spesso invisibile ma essenziale.

Il rinnovo prevede un incremento economico complessivo pari a 307 euro (parametro 3A), articolato in 250 euro di aumento del Trattamento Economico Complessivo (Tec), 217 euro di incremento del Trattamento Economico Minimo (Tem) al livello 3A erogati in cinque tranches tra luglio 2025 e dicembre 2027, 47 euro derivanti dalla riforma parziale della classificazione, 18 euro di aumento della produttività contrattuale (Erap), 15 euro destinati al welfare contrattuale e 10 euro relativi alle 10 ore di Rol aggiuntive per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2017. A copertura del 2025 è inoltre prevista un’Una Tantum di 100 euro.

«Questo rinnovo risponde alle legittime rivendicazioni salariali dei lavoratori e introduce elementi di riforma che migliorano in modo strutturale le condizioni del comparto», aggiungono Lupicino, Murazzo e Scafa, che annunciano l’avvio di una serie di assemblee territoriali nelle prossime settimane per illustrare nel dettaglio i contenuti dell’accordo e le modalità di applicazione. Un passaggio ritenuto fondamentale per condividere un risultato che rafforza il presente e apre nuove prospettive per il futuro del settore ambientale in Molise.

EB