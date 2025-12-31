Il doloroso addio a Giuseppe e il ricordo di Cinzia

TERMOLI. Ondata di commozione per la morte, a soli 41 anni, di Giuseppe Vizzarri. A ricordarlo, un’amica vera come Cinzia Ferrante.

«Non si è mai abbastanza preparati a notizie del genere…

Ti lacerano lo stesso, ti devastano ugualmente.

Non vorrei essere egoista perché mi rendo conto di quanto hai sofferto in questi anni ed ho visto anche io l’accanimento con cui il tuo stesso corpo ti maltrattava ma, con molta franchezza ed egoisticamente parlando: ti volevo ancora qui perché avevi ancora tanto da dare…

Mentre scrivo questo, sento nelle orecchie la tua voce che dice ” Meh! Commà! Eh famm’ riposà nà bott’ …” Sorrido… Riesci a farmi ridere ancora adesso mentre le lacrime non smettono di scorrere.

No compà, mi dispiace ma non ti farò riposare perché ti ricorderò e ti porterò con me ogni singolo giorno fino a quando il Signore non deciderà di farci rincontrare.

Il bene che ti voglio non si può quantificare…. Arrivederci compà Giuseppe».