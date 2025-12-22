Il circolo Pd di Larino convoca il congresso cittadino

LARINO. Il Partito Democratico di Larino entra nel vivo della sua stagione congressuale. Con una convocazione ufficiale datata 11 dicembre 2025, firmata dalla segretaria di circolo Miriam Petriella, è stato indetto il congresso cittadino per questa sera, dalle ore 17 alle 20, presso la sede di Via Console Minucio 60. L’appuntamento segna un passaggio cruciale per la vita democratica interna del partito: si eleggeranno il nuovo segretario di circolo e si rinnoverà l’intero direttivo.

Il programma della giornata prevede l’elezione dell’Ufficio di Presidenza, la presentazione delle candidature e dei programmi dei candidati alla segreteria, la discussione e l’approvazione di eventuali mozioni, e infine la votazione per il segretario e la direzione. Al termine delle operazioni di voto, si procederà con lo scrutinio e la proclamazione degli eletti, secondo quanto stabilito dal regolamento congressuale.

La segretaria Miriam Petriella richiama con forza la partecipazione degli iscritti, sottolineando come la presenza attiva sia «fondamentale per garantire il regolare svolgimento del processo democratico interno». In un momento in cui il radicamento territoriale e la trasparenza delle procedure rappresentano pilastri imprescindibili per la credibilità politica, il congresso del circolo Pd Larino si configura come un’occasione di rilancio, confronto e rinnovamento.

EB