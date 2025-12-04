X
giovedì 4 Dicembre 2025
La previdenza complementare in Italia: cos’è, come funziona e perché può essere utile

In Italia il sistema pensionistico si basa principalmente sulla previdenza obbligatoria, gestita dagli enti previdenziali pubblici come INPS e casse professionali. Tuttavia, negli ultimi decenni il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati è cambiato, e ciò ha portato a una riduzione progressiva del tasso di sostituzione, ossia della percentuale di stipendio che si percepisce una volta in pensione. Per questo motivo è diventato sempre più importante affiancare alla pensione pubblica una forma ulteriore di risparmio: la previdenza complementare.

Cos’è la previdenza complementare?

La previdenza complementare è un sistema di risparmio volontario pensato per integrare la pensione pubblica. Si basa sulla partecipazione a forme pensionistiche gestite da enti privati, che investono nel tempo i contributi versati dall’aderente con l’obiettivo di costruire un capitale utile dopo l’uscita dal lavoro.

In pratica, è un “salvadanaio” a lungo termine che si alimenta con versamenti periodici e che, al momento del pensionamento, può garantire:

  • una rendita mensile aggiuntiva
  • un capitale in un’unica soluzione
  • oppure una combinazione delle due forme

Piani individuali pensionistici (PIP)

È un prodotto assicurativo finalizzato alla costruzione di una pensione integrativa.

È rivolto a qualsiasi persona, indipendentemente dalla categoria lavorativa:

✔ lavoratori dipendenti
✔ autonomi o professionisti
✔ studenti, inoccupati o chiunque voglia iniziare a costruire una rendita futura

La caratteristica centrale è la flessibilità di adesione e contribuzione, che spesso lo rende molto utilizzato da chi non ha accesso a un fondo di categoria.

Come funziona?

Il meccanismo è semplice:

  1. Versi contributi periodici (mensili, annuali o occasionali)
    Se sei dipendente puoi anche destinare il TFR maturando al fondo.
  2. Il fondo investe il capitale
    Esistono linee di investimento più o meno rischiose (garantite, obbligazionarie, bilanciate, azionarie). La scelta dipende dall’orizzonte temporale e dal profilo del risparmiatore.
  3. Al pensionamento ricevi la prestazione
    In forma di rendita, capitale o mista.

Perché aderire? I vantaggi

  • Benefici fiscali importanti
    I contributi versati (fino a un massimo annuo di € 5.164,57 stabilito per legge) sono deducibili dal reddito imponibile. Inoltre, è possibile contribuire al fondo pensione di un figlio o familiare a carico deducendo interamente quanto versato, sempre entro il tetto complessivo 5.164,57 €.

Questo permette:

  • di ridurre le imposte del genitore o altro tipo di familiare
  • avviare presto il piano pensionistico del figlio, con vantaggio nel lungo periodo
  • Tassazione agevolata sul rendimento
    Inferiore rispetto a molti altri strumenti finanziari.
  • Tassazione finale ridotta
    Le somme percepite hanno un’imposizione più bassa rispetto al regime fiscale ordinario e si riduce ulteriormente con gli anni di partecipazione.
  • Gestione professionale degli investimenti
    I fondi sono controllati da organismi dedicati (COVIP) che vigilano sulla trasparenza.

Quando conviene aderire?

Prima si inizia, maggiore è il vantaggio.
L’effetto dei rendimenti nel lungo periodo può essere significativo: versare anche piccole somme con costanza può portare un accumulo importante grazie alla capitalizzazione.

Conviene in particolare per:

  • giovani lavoratori a inizio carriera
  • lavoratori dipendenti con accesso a fondi negoziali
  • autonomi senza una forte copertura pubblica
  • chi desidera integrare la pensione futura con stabilità e vantaggi fiscali

Conclusione

La previdenza complementare è uno strumento strategico per tutelare il proprio futuro finanziario. Non sostituisce la pensione pubblica, ma la integra e la rafforza, permettendo di mantenere uno stile di vita adeguato anche dopo il pensionamento.

Come ogni scelta finanziaria, richiede consapevolezza: valutare il proprio orizzonte temporale ed il profilo di rischio con consulenti esperti e preparati. Ci trovi a Termoli, in Via Mascilongo 59.