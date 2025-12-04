La previdenza complementare in Italia: cos’è, come funziona e perché può essere utile

In Italia il sistema pensionistico si basa principalmente sulla previdenza obbligatoria, gestita dagli enti previdenziali pubblici come INPS e casse professionali. Tuttavia, negli ultimi decenni il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati è cambiato, e ciò ha portato a una riduzione progressiva del tasso di sostituzione, ossia della percentuale di stipendio che si percepisce una volta in pensione. Per questo motivo è diventato sempre più importante affiancare alla pensione pubblica una forma ulteriore di risparmio: la previdenza complementare.

Cos’è la previdenza complementare?

La previdenza complementare è un sistema di risparmio volontario pensato per integrare la pensione pubblica. Si basa sulla partecipazione a forme pensionistiche gestite da enti privati, che investono nel tempo i contributi versati dall’aderente con l’obiettivo di costruire un capitale utile dopo l’uscita dal lavoro.

In pratica, è un “salvadanaio” a lungo termine che si alimenta con versamenti periodici e che, al momento del pensionamento, può garantire:

una rendita mensile aggiuntiva

un capitale in un’unica soluzione

oppure una combinazione delle due forme

Piani individuali pensionistici (PIP)

È un prodotto assicurativo finalizzato alla costruzione di una pensione integrativa.

È rivolto a qualsiasi persona, indipendentemente dalla categoria lavorativa:

✔ lavoratori dipendenti

✔ autonomi o professionisti

✔ studenti, inoccupati o chiunque voglia iniziare a costruire una rendita futura

La caratteristica centrale è la flessibilità di adesione e contribuzione, che spesso lo rende molto utilizzato da chi non ha accesso a un fondo di categoria.

Come funziona?

Il meccanismo è semplice:

Versi contributi periodici (mensili, annuali o occasionali)

Se sei dipendente puoi anche destinare il TFR maturando al fondo. Il fondo investe il capitale

Esistono linee di investimento più o meno rischiose (garantite, obbligazionarie, bilanciate, azionarie). La scelta dipende dall’orizzonte temporale e dal profilo del risparmiatore. Al pensionamento ricevi la prestazione

In forma di rendita, capitale o mista.

Perché aderire? I vantaggi

Benefici fiscali importanti

I contributi versati (fino a un massimo annuo di € 5.164,57 stabilito per legge) sono deducibili dal reddito imponibile. Inoltre, è possibile contribuire al fondo pensione di un figlio o familiare a carico deducendo interamente quanto versato, sempre entro il tetto complessivo 5.164,57 €.

Questo permette:

di ridurre le imposte del genitore o altro tipo di familiare

avviare presto il piano pensionistico del figlio, con vantaggio nel lungo periodo

Tassazione agevolata sul rendimento

Inferiore rispetto a molti altri strumenti finanziari.

Le somme percepite hanno un’imposizione più bassa rispetto al regime fiscale ordinario e si riduce ulteriormente con gli anni di partecipazione.

I fondi sono controllati da organismi dedicati (COVIP) che vigilano sulla trasparenza.

Quando conviene aderire?

Prima si inizia, maggiore è il vantaggio.

L’effetto dei rendimenti nel lungo periodo può essere significativo: versare anche piccole somme con costanza può portare un accumulo importante grazie alla capitalizzazione.

Conviene in particolare per:

giovani lavoratori a inizio carriera

lavoratori dipendenti con accesso a fondi negoziali

autonomi senza una forte copertura pubblica

chi desidera integrare la pensione futura con stabilità e vantaggi fiscali

Conclusione

La previdenza complementare è uno strumento strategico per tutelare il proprio futuro finanziario. Non sostituisce la pensione pubblica, ma la integra e la rafforza, permettendo di mantenere uno stile di vita adeguato anche dopo il pensionamento.

Come ogni scelta finanziaria, richiede consapevolezza: valutare il proprio orizzonte temporale ed il profilo di rischio con consulenti esperti e preparati.