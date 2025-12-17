«Natale alla Cala Sveva: il pranzo che accende la festa»

TERMOLI. Manca poco, giovedì 25 dicembre 2025 festeggiamo il Natale e la Cala Sveva Beach Club, sul lungomare Nord di Termoli, a Piè di Castello, si trasforma in un palcoscenico di emozioni e sapori. Tra decorazioni eleganti, luci soffuse e il profumo del mare d’inverno, prende vita un pranzo natalizio pensato per chi cerca più di un semplice pasto: un’esperienza.

Due percorsi gastronomici — uno a base di carne, l’altro di pesce — raccontano la tradizione locale con tocchi di creatività, esaltando ingredienti freschi e accostamenti sorprendenti. Ogni piatto è un invito alla condivisione, ogni brindisi un momento da ricordare.

Il Cala Sveva non propone solo un menù, ma un’atmosfera: quella di un Natale vissuto con stile, affetto e bellezza. Un’occasione per ritrovarsi con chi si ama, per celebrare l’anno che si chiude e quello che verrà, con il mare come sfondo e la cura nei dettagli come firma.