“Vi aspetto nel mio locale rinnovato”: Maurizio Santoianni riapre le porte della sua pizzeria e ristorante

Dopo la pausa estiva e un importante lavoro di ammodernamento, Maurizio Santoianni è pronto a riaccogliere i suoi clienti nel locale di viale Padre Pio, 21 a Termoli.

Una riapertura che profuma di novità, ma anche di tradizione: quella che negli anni lo ha reso un punto di riferimento per chi cerca qualità, cura e autenticità.

«Avevo voglia di dare al mio locale un abito nuovo — racconta Maurizio — qualcosa che rispecchiasse ancora meglio la mia idea di accoglienza: un ambiente più moderno, luminoso e confortevole, dove far sentire tutti a casa.»

Il risultato è uno spazio rinnovato, pensato per rendere l’esperienza ancora più piacevole: atmosfera curata, dettagli rivisitati e un’identità estetica che valorizza il lavoro quotidiano in cucina.

Ma, oltre all’aspetto esterno, resta immutata la passione per la buona tavola:

pizza fragrante, la manzetta abruzzese, e i favolosi primi, piatti che uniscono tradizione e creatività, ingredienti selezionati e quella cordialità che contraddistingue Maurizio e il suo staff.

«Riaprire per me significa ripartire insieme ai miei clienti, con energia nuova e la voglia di fare sempre meglio.»

La riapertura è ufficiale:

Ristorante – Pizzeria Santoianni

Viale Padre Pio, 21 – Termoli

Tel. 380-6463573

Un invito semplice, diretto e sincero: Maurizio è tornato. E vi aspetta.