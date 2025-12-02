Christmas in Europe: gli studenti dell’alberghiero di Termoli volano a Cipro

TERMOLI. È iniziata ufficialmente l’avventura europea per gli studenti del “Federico di Svevia” di Termoli, giunti a Larnaca, Cipro, per partecipare all’edizione 2025 di Christmas in Europe, evento internazionale che ogni anno riunisce scuole alberghiere da tutta Europa.

La manifestazione, in programma dal 30 novembre al 5 dicembre, coinvolge oltre venti istituti di formazione turistica e alberghiera, offrendo un’importante occasione di scambio interculturale tra giovani e professionisti del settore. La città ospitante si è trasformata in un crocevia di tradizioni natalizie, cultura gastronomica e momenti formativi.

A rappresentare l’istituto termolese è un gruppo composto da studenti, docente accompagnatore e dirigente scolastica. Fin dalle prime ore, l’accoglienza calorosa e l’atmosfera festosa hanno contribuito a creare un clima vivace e partecipativo. Tra badge di riconoscimento, momenti di socializzazione e un programma ricco di attività, l’esperienza ha preso ufficialmente il via.

Christmas in Europe non è solo una celebrazione delle festività, ma anche una piattaforma formativa: gli studenti hanno l’opportunità di confrontarsi con coetanei di altre nazionalità, scoprire culture diverse e presentare la gastronomia italiana in un contesto europeo. L’iniziativa rientra negli obiettivi del programma Erasmus+, volto a favorire mobilità, cooperazione e sviluppo personale e professionale dei giovani.

La partecipazione dell’IPSEOA “Federico di Svevia” sottolinea l’impegno dell’istituto verso le esperienze internazionali e l’educazione interculturale, elementi sempre più centrali nella formazione degli studenti. Al termine del soggiorno, i ragazzi condivideranno con la comunità scolastica le competenze acquisite e le esperienze vissute.

L’avventura a Cipro è appena cominciata, ma promette già di arricchire significativamente il percorso formativo degli studenti e di rafforzare il bagaglio culturale della scuola termolese.

AZ