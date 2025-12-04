Emmepi srl in Buone Imprese: «Partecipare è lodevole, è un’esigenza del territorio»

TERMOLI. Il progetto Buone Imprese coinvolge e mette in rete le realtà virtuose del tessuto imprenditoriale del nostro territorio e a raccontarne le finalità, attraverso le adesioni, sono proprio loro: i protagonisti, come nel caso di Rino Muccino, per la Emmepi srl – meccanica di precisione.

«Buone Imprese è una risposta a un’esigenza del territorio. Far emergere e conoscere le imprese virtuose e metterle in rete è sicuramente un’azione lodevole di partecipazione. Come si può non aderire!».

