Adriatika Winter 2025: a Termoli il secondo appuntamento

TERMOLI. Prosegue a Termoli Adriatika Winter 2025, il festival diretto da Giandomenico Sale e ideato da Frentania Teatri, con il patrocinio del Comune di Termoli e la collaborazione del Macte – Museo di Arte Contemporanea e La Casa del Libro.

Il secondo appuntamento della rassegna si terrà giovedì 18 dicembre alle ore 21 presso l’Auditorium Comunale di Via Elba e proporrà una serata multidisciplinare dedicata alla ricerca coreografica e performativa contemporanea, tra corpo, immagine, suono e visione.

Tre le opere in scena, ciascuna con uno sguardo originale sul presente, sulla dimensione collettiva e sulla quotidianità invisibile:

VORTEX – quasi ci salvavamo

Di Casagrande|Giorgini, con Marco Casagrande e Nicolò Giorgini (produzione B-ped, musiche AA.VV.)

Un’indagine sul tempo sospeso e sull’equilibrio precario del corpo, dove la tenuta non è mai individuale ma costruita attraverso relazioni e sostegni reciproci. Una pratica di resistenza collettiva, fragile ma possibile, da vivere insieme.

LA LUCE INTERROMPE L’ALBA

Creazione e performance di Gisela Fantacuzzi, con video in collaborazione con Francesca Saraullo, Gaia Ceresi, Sabrina Zeleznik, Khosro Adibi e Noa Sacchetti. Musica di Irida Gjergji, costumi di Mariangela Celi.

La performance esplora l’invisibile della vita quotidiana, restituendo forma, colore e suono a ciò che normalmente passa inosservato. Un dialogo tra intimità e spazio pubblico, quotidiano e visione artistica.

FOUR / Now Loading

Di e con Manolo Perazzi, uno dei quattro assoli della suite coreografica Four, con Olimpia Fortuni, Matteo Marchesi e Sara Pischedda.

Now Loading esplora il confine tra realtà e virtuale, mettendo in discussione causa, effetto e monotonia della vita contemporanea. Il lavoro riflette su ambizioni, fallimenti, pressioni sociali e linguaggi del potere, dialogando tra dimensione privata e collettiva.

Informazioni

Per info e prenotazioni: Info Point Termoli Turistica – 0875 631075

