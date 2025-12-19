Al Termoli Musica l’omaggio a Leoš Janáček

TERMOLI. L’Associazione Servizi Culturali “Ondeserene” presenta il concerto della XXI edizione di Termoli Musica 25, in programma con Gianluigi Daniele al pianoforte ed Elisabetta Braga nel ruolo di guida all’ascolto.

Il programma è dedicato a Leoš Janáček, compositore tra i più originali del primo Novecento, del quale verrà messo in luce il linguaggio pianistico, intimo e innovativo, capace di anticipare sviluppi stilistici centrali della musica del secolo scorso.

Gianluigi Daniele, pianista solista e Korrepetitor, ha conseguito il Diploma Accademico di II livello in Pianoforte presso il Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso e il Diploma Accademico di II livello in Korrepetitor presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Vince numerosi premi nazionali e internazionali, tra i quali il III premio al London Music Competition, il II premio al Carles and Sofia International Piano Competition, il II premio al Medici International Music Competition, il premio “Migliore esecuzione di una sonata di Domenico Scarlatti” al Concorso Internazionale Sergio Cafaro e il III premio all’Umbria Music Fest.

Come accompagnatore ha collaborato con importanti concorsi lirici, tra cui il prestigioso Concorso Ottavio Ziino. Ha collaborato con artisti internazionali, come Sumi Jo, Katia Ricciarelli, Simone Alaimo e Renato Bruson. Si è esibito in Italia e all’estero sia come solista sia come pianista accompagnatore. Ha partecipato a numerosi festival, tra cui il Festival Pontino di Sermoneta e il Festival Liszt di Albano. È stato invitato a suonare per importanti istituzioni quali l’Università La Sapienza di Roma e il Lyceum Club Internazionale di Firenze.

Ha all’attivo varie produzioni operistiche come maestro concertatore. Ha lavorato come maestro collaboratore esperto presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone e il Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso. Nell’aprile 2024 ha inciso un disco dedicato alle composizioni per pianoforte solo di Leoš Janáček per la casa discografica Da Vinci Publishing, ottenendo importanti riconoscimenti dalla critica specializzata, tra cui il massimo punteggio artistico della Rivista Musica. Il disco è stato presentato anche in diretta su Rai Radio 3, nella trasmissione Piazza Verdi, e ha ricevuto l’apprezzamento della Fondazione Janáček di Brno. Ha inoltre pubblicato, sempre per Da Vinci Publishing, il brano per pianoforte Fiabe Delicate. È docente di Accompagnamento pianistico presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Ceglie Messapica.

Elisabetta Braga, soprano e musicologa, ha conseguito il Diploma V.O. in Canto e il Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali – Canto presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Ha inoltre conseguito la Laurea Magistrale in Musicologia presso La Sapienza – Università di Roma.

Si è esibita interpretando i principali ruoli del repertorio operistico, tra cui La Regina della Notte (Il flauto magico), Adina (L’elisir d’amore), Gilda (Rigoletto), Violetta (La traviata), Leonora (Il trovatore), Rosalinde (Il pipistrello), Nedda (Pagliacci), Santuzza (Cavalleria rusticana), Mimì (La bohème), Cio-Cio San (Madama Butterfly) e Floria Tosca (Tosca).

La sua attività si svolge in Italia e all’estero, come solista e in formazioni cameristiche, ed è ospite di importanti festival, tra cui il Festival di Musica Elettronica EmuFest e il Festival Pontino di Sermoneta. Premiata in numerosi concorsi, ha ottenuto il I premio al Concorso Internazionale Il Belcanto, il I premio all’International Music Competition for Youth “Dinu Lipatti” e la Special Mention al London Music Competition.

All’attività esecutiva affianca quella musicologica: collabora con la IUC di Roma e con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena per la redazione di note di sala e ha curato le note d’album del CD Janáček’s Piano Works edito da Da Vinci Classics. Scrive inoltre come critico musicale per la testata online Le Salon Musical.