Al via l’Adriatika Winter: danza contemporanea tra emozioni e relazioni

TERMOLI. Giovedì 11 dicembre, alle ore 21, presso l’Auditorium Comunale di Via Elba a Termoli, prende il via il festival “Adriatika Winter” con la compagnia marchigiana Hunt che presenta Fitting, ideazione, coreografia e interpretazione di Nicholas Baffoni e Camilla Perugini.

Lo spettacolo è stato selezionato per la Vetrina della giovane danza d’autore 2022 – Network Anticorpi XL, ha ottenuto il secondo premio al Concorso Internazionale di Coreografia, il Premio Roma Danza 2022 ed è risultata vincitrice del Bando Move OFF per giovani coreografi.

«Non giudicare un uomo se non hai camminato per tre lune nelle sue scarpe.» – Proverbio Sioux

Fitting esplora le relazioni umane come sistemi complessi e dinamici, spesso invisibili agli occhi degli altri. Il lavoro nasce dall’incontro tra gesti concreti, esperienze trascorse e convivenze simbiotiche: un dialogo in movimento che si costruisce, si destruttura e si frantuma davanti allo spettatore. Le scarpe diventano metafora di empatia: camminare nelle proprie e altrui scarpe significa attraversare sentimenti, spostamenti e intenzioni, in un percorso che mescola esperienza personale e condivisione. Un viaggio che, pur ripetuto, conduce sempre verso una direzione precisa, sospesa tra significato e mistero.

A seguire, lo spettacolo Whisper, concept, drammaturgia e regia di Elisa Ricagni, coreografia e interpretazione di Elisa Ricagni e Leonardo Carletti. WHISPER è stato finalista al Premio Theodor Rawyler 2024 e al Festiyal Presente Futuro 2024 – Teatro Libero Palermo, vincitore del San Materno Prize.

Whisper è un duetto intimo che racconta parole trattenute, emozioni sospese e paure condivise. La danza diventa un sussurro, un movimento che esprime fiducia, vulnerabilità e desiderio di relazione. I due interpreti restano costantemente in bilico tra la necessità di avvicinarsi all’altro e la paura di essere fraintesi, mostrando fragilità e forza nello stesso tempo.

In un’epoca in cui l’individuo è sempre più isolato, WHISPER ci interroga: sappiamo ancora rivelare il nostro mondo interiore? Siamo disposti a lasciare che qualcun altro ci conosca davvero? E siamo capaci di ascoltare, comprendere e restare?

