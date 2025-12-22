All’Arena del Mare il 9 agosto 2026 arriva “EstaTony”, il tour che sovverte le regole

TERMOLI. L’Arena del Mare 42° 15° di Termoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2025: “EstaTony”, il tour di Tony Pitony, farà tappa in città il 9 agosto alle 21:30. L’evento è organizzato da Best Eventi e Top Show Live, con il patrocinio del Comune di Termoli. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne (www.ticketone.it) e Ciaotickets (www.ciaotickets.com).

Info: 085.9047726 – www.besteventi.it

Tony Pitony non è un semplice performer: è un artista concettuale che ha costruito la propria identità creativa partendo da una Sicilia volutamente indefinita, quasi mitologica. La sua ricerca attraversa territori che raramente convivono: la visionarietà degli anni ’60, le pulsazioni dell’elettronica, la teatralità più fisica, l’irriverenza del trash, fino a un’estetica che sfiora il fetish e abbraccia l’antiproibizionismo come atto politico e poetico.

La sua opera vive nel punto esatto in cui musica e performance si toccano e si confondono. Tony rifiuta etichette, generi, categorie: preferisce scardinarle. Nei suoi lavori smonta stereotipi legati alla sessualità, all’identità di genere, alla narrazione storica, affermandosi come un artista gender fluid che mette l’ispirazione al di sopra di qualsiasi logica di mercato. Il suo linguaggio è ironico, provocatorio, ma sempre lucido: un’estetica originale che sfida i confini e li reinventa.

Sul palco, Tony Pitony è presenza pura: diretto, imprevedibile, dissacrante. Gioca con i cliché per farli esplodere, rifiuta il ruolo dell’artista intoccabile e ribalta la retorica delle virtù “classiche”. Al contrario, eleva i difetti a divinità, li porta al centro della scena, li trasforma in materia viva. Con la maschera che non nasconde ma rivela, Tony interpreta il disagio quotidiano e lo trasfigura in arte, come un erede distopico dei grandi cantautori italiani — un’eredità che non imita, ma contamina e reinventa.

Il 9 agosto, all’Arena del Mare, Termoli incontrerà un artista che non intrattiene soltanto: scuote, interroga, libera. Un appuntamento che promette di essere molto più di un concerto.

EB