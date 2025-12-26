Cinque concerti in 4 giorni per il fine d’anno con Termoli Musica

TERMOLI. L’associazione servizi culturali «Ondeserene» chiude l’anno con un programma che non concede pause: quattro giorni consecutivi di musica, talenti internazionali e radici culturali, per la XXI edizione di Termoli Musica 25, una rassegna che anche quest’anno conferma la sua vocazione a unire qualità artistica, giovani eccellenze e identità del territorio.

Si parte sabato 27 dicembre, alle ore 18, al cinema Sant’Antonio, con l’energia travolgente del gospel: sul palco il gruppo Voices’ Power, formazione capace di trasformare ogni concerto in un’esperienza collettiva, tra vocalità potenti e atmosfere spirituali che aprono idealmente il percorso verso il nuovo anno.

Domenica 28 dicembre propone un doppio appuntamento. Alle ore 11, all’Auditorium di via Elba, si esibiranno Giuseppe Olivieri (sassofono) e Viviana Di Rita (pianoforte), protagonisti del concerto dedicato al Vincitore del Concorso Internazionale «Prodigi della Musica per 4 stagioni di Termoli 2024». Un momento pensato per valorizzare i giovani interpreti che stanno già lasciando un segno nel panorama musicale. Alle ore 18, all’Auditorium Comunale, spazio invece al Duo Aragona–Moseychuk, vincitore del XXI Concorso Internazionale di Clarinetto «Saverio Mercadante»: Beatrice Anna Aragona (clarinetto) e Yulia Moseychuk (pianoforte) offriranno un programma raffinato, costruito sulla complicità sonora e sulla ricerca timbrica.

Lunedì 29 dicembre, alle ore 18, sempre all’Auditorium di via Elba, sarà la volta del concerto del Vincitore della Borsa di Studio «Maura Giorgetti» della Filarmonica della Scala di Milano: Massimiliano Nese (trombone), accompagnato al pianoforte da Christian Nese, porterà a Termoli una delle esperienze formative più prestigiose del Paese, con un repertorio che unisce virtuosismo e profondità espressiva.

La chiusura, martedì 30 dicembre alle ore 18 all’Auditorium Comunale, è affidata allo spettacolo «Ti racconto il Molise», un viaggio musicale e narrativo che intreccia strumenti della tradizione, voce recitante e suggestioni contemporanee. Sul palco Piero Ricci (zampogna), Paolo Zampogna (fagotto), Marco Zampogna (corno), Emilia Akhtyamova (pianoforte), Francesco Esposito (percussioni), Gianluigi Di Lauro (mandoloncello), Antonio Di Lauro (mandolino), Carmelina Di Florio (voce recitante) e Alenuccio Palladino (tecnico video). Un ensemble che restituisce al pubblico un Molise vivo, narrato, suonato, evocato.

Con questo cartellone, «Ondeserene» conferma la sua missione: trasformare la musica in un luogo di incontro, crescita e identità condivisa. Termoli saluta così il 2025 con quattro giorni di arte che parlano al cuore della comunità.

EB