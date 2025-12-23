Concerto di Natale a Campomarino: la musica che unisce e parla al cuore

CAMPOMARINO. La musica come linguaggio universale, capace di abbattere ogni confine, unire generazioni e trasformare le emozioni in armonia condivisa.

È stata questa l’atmosfera intensa e suggestiva che ha avvolto il pubblico mercoledì 17 dicembre, alle ore 18, presso l’Auditorium dell’Istituto Omnicomprensivo di Campomarino, in occasione del tradizionale Concerto di Natale dell’Indirizzo Musicale.

Una serata in cui le note hanno saputo raccontare storie, accendere sorrisi e far vibrare i cuori, grazie alla straordinaria esibizione dell’Orchestra composta dagli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado “Carriero”.

Giovani musicisti che, con dedizione, sensibilità e passione, hanno regalato al numeroso pubblico presente una performance intensa, curata e ricca di significato, dimostrando come lo studio della musica possa diventare espressione di crescita, impegno e bellezza condivisa.

Sotto la guida attenta e appassionata dei docenti di strumento musicale — Paolo Castellitto (violino), Rossella Borrelli (flauto traverso), Mattia Strazzullo (pianoforte) e Veronica Fabbri (violoncello) — gli studenti hanno intrapreso un affascinante viaggio sonoro capace di attraversare epoche e stili:

dalle melodie natalizie più amate alla musica colta, dalla musica leggera internazionale fino a brani contemporanei di forte impatto emotivo.

Ogni esecuzione ha messo in luce non solo le competenze tecniche raggiunte, ma anche la capacità di ascolto reciproco, la collaborazione e l’interpretazione consapevole: valori fondanti che rendono la musica uno straordinario strumento educativo, umano e inclusivo.

A suggellare la serata, un momento di particolare intensità emotiva: l’esecuzione di “Imagine” di John Lennon, interpretata dall’Orchestra insieme al coro delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado.

Un brano senza tempo, scelto come messaggio universale di pace, speranza e dialogo, che ha profondamente commosso il pubblico, chiudendo il concerto in un clima di autentica partecipazione e silenziosa emozione.

Famiglie, docenti e rappresentanti delle istituzioni hanno preso parte con entusiasmo a un evento che ha saputo andare oltre i confini del semplice concerto, trasformandosi in un autentico momento di incontro, condivisione e appartenenza alla comunità.

Presente all’evento il dirigente scolastico Guido Rampone, che al termine della serata ha espresso parole di sentito apprezzamento e gratitudine nei confronti di tutti i docenti dell’Istituto, sottolineando l’impegno, la professionalità e l’alto valore educativo dell’Indirizzo Musicale.

Il dirigente ha ribadito come lo studio della musica rappresenti un pilastro fondamentale nella crescita formativa, culturale ed emotiva degli studenti, contribuendo allo sviluppo di sensibilità, disciplina e spirito di collaborazione.

Il Concerto di Natale dell’Orchestra della “Carriero” si conferma così un appuntamento di grande rilievo per il territorio: un’occasione preziosa in cui la scuola apre le sue porte alla comunità, dimostrando come l’educazione musicale possa diventare espressione di eccellenza, inclusione e futuro.

Un Natale che, attraverso la musica, ha saputo parlare al cuore di tutti.

Eliana Ronzullo