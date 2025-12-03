Dal basso Molise a La Corrida: 5 ballerini sul palco con Amadeus

BASSO MOLISE. Il Molise conquista il palcoscenico nazionale grazie a cinque ballerini “di esperienza”, pronti a esibirsi mercoledì 3 dicembre alle 21:30 su La 9 nella trasmissione “La Corrida”, condotta da Amadeus. Tra loro ci sono tre termolesi, un campomarinese e un montecilfonese: Lorito Antonio, Miranda Mario, Pantalone Carlo, Ciarnariello Nicola e Giovannina Pietrosemolo, quest’ultima alla rispettabile età di 87 anni.

I cinque artisti, preparati dai maestri Falcone Cristian, Carota Mariaclelia e Lorito Angela della scuola di ballo Emozioni Latine, regaleranno al pubblico un piccolo ma coinvolgente spettacolo, un “petit spectacle” fatto di passione e dedizione.

In un periodo in cui le pagine dei giornali sono spesso dominate da cronaca nera, sapere che persone semplici delle nostre città possono offrire momenti di svago e intrattenimento a livello nazionale è fonte di grande orgoglio. La loro partecipazione dimostra che con leggerezza, passione e costanza è possibile raggiungere traguardi significativi a qualsiasi età, diventando un esempio prezioso, soprattutto per i più giovani.