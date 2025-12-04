Energia, eleganza e grande musica col Trio Mistral

TERMOLI. Una serata di grande musica ha animato il 30 novembre l’Auditorium comunale di Termoli, grazie al trio Mistral, composto da Antonio Puglia al clarinetto, Fabio De Leonardis al violoncello e Mariano Meloni al pianoforte. Come il vento freddo e potente da cui prende il nome, il Mistral ha attraversato la sala con energia ed eleganza, offrendo un programma che ha spaziato da Beethoven a Mendelssohn e Rossini fino alle suggestioni della musica klezmer.

Vincitori di concorsi nazionali e internazionali, i musicisti propongono programmi classici di rara esecuzione, arricchiti da arrangiamenti personali che uniscono diversi generi musicali, conquistando pubblico e critica nei numerosi concerti.

La serata è iniziata con il Trio in Sib maggiore op. 11 di Beethoven, noto come “Gassenhauer”, una composizione vivace e popolare, apprezzata per la brillantezza del movimento finale e le elaborate variazioni tematiche. È seguito il Concert Piece n. 2 op. 114 di Mendelssohn, un brano di raffinata bellezza melodica, ricco di armonie complesse e passaggi virtuosistici che hanno messo in luce la grande abilità tecnica del trio. La Fantasia di Rossini ha introdotto un ulteriore contrasto di stile, per culminare nella musica klezmer, carica di vitalità e suggestioni emotive, che ha coinvolto appieno il pubblico presente.

L’affiatamento e la maestria dei musicisti hanno conquistato gli spettatori, che hanno tributato applausi scroscianti al termine del concerto. Il trio ha ricambiato con due bis, confermando il successo della serata.

Il prossimo appuntamento della rassegna Termoli Musica 25 è fissato per domenica 7 dicembre con il Duo Artemis, formato da Francesco Di Giacinto (oboe) e Barbara Leandro (pianoforte), in collaborazione con il Master di Oboe del Conservatorio “B. Marcello” di Venezia.

AZ