Il Molise delle tradizioni col Festival delle Campane

AGNONE. Nella splendida cornice della città dell’Alto Molise si è svolto, il 20 e 21 dicembre scorso, per la prima volta in Molise, un evento musicale di altissimo livello dal titolo Festival delle Campane. Una due giorni di musica straordinaria.

Promotori dell’iniziativa: Regione Molise, Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, Comune di Agnone, Cinema Teatro Italo Argentino di Agnone, gruppo Ketoniche, Orchestra Sinfonica del Molise, FSC – Fondo Sviluppo e Coesione Regione Molise, Pontificia Fonderia Marinelli e Federazione Nazionale Suonatori di Campane con sede a Verona.

La campana, che in Molise ha caratterizzato la storia economica e sociale della città di Agnone, riflette la sua importanza sull’intera regione: strumento artigianale e formativo, simbolo religioso e riferimento quotidiano che ancora oggi scandisce la vita di intere comunità molisane, italiane e nel mondo.

L’ideazione e la direzione artistica del Festival sono del Professor Giulio Costanzo, docente di percussioni presso il Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso; la produzione è del gruppo Ketoniche.

Il Festival delle Campane, appena conclusosi, partito quasi in sordina, dopo il suo esordio e il meritato successo di pubblico, è destinato a diventare sempre più uno spazio dell’arte dedicato alle campane come strumento musicale, identità culturale e linguaggio di comunicazione. Nasce nel luogo dove da quasi mille anni opera il più antico opificio di campane, la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, che ha condiviso con Ketoniche, insieme al Museo Storico della Campana “Giovanni Paolo II”, al Comune di Agnone, all’O.S.M. – Orchestra Sinfonica del Molise e alla Federazione Nazionale Suonatori di Campane, il progetto musicale di portare in scena le campane e di continuare un percorso di ricerca scientifica sulle nuove tecniche di produzione del suono.

Il Festival è unico nel panorama artistico nazionale e internazionale. Per la prima volta al mondo – è giusto sottolinearlo – la campana è stata protagonista di un progetto che la pone al centro come strumento musicale. Oltre agli appuntamenti performativi, uno spazio è stato dedicato agli approfondimenti storici e culturali; inoltre è stato presentato uno studio sperimentale su alcuni possibili impieghi della campana in ambito terapeutico.

La kermesse musicale, durata due giorni, ha visto sabato 20, presso la Fonderia Marinelli, il Concerto di Apertura con il Maestro Tonino Delli Quadri, figura storica dell’arte campanaria e guida esperta del museo. Sono seguiti diversi eventi e iniziative culturali legati alla protagonista del Festival, come Storia di Campane di Gioconda Marinelli e Un Giubileo memorabile di Gabriella Marinelli. Le campane hanno suonato in tutta la città grazie ai grandi suonatori abruzzesi che, in collaborazione con la Federazione Nazionale Suonatori di Campane, hanno dato prova della loro bravura nell’esecuzione di brani del loro vasto repertorio.

La giornata di sabato si è conclusa presso l’Opificio della Fonderia Marinelli con il concerto Campane e Sonus, dove si sono esibiti Percusione Ketoniche con Giulio Costanzo, Antonio Armanetti, Graziano Carbone, Antonio Salvador Conte, Oreste Sbarra, Piermarino Spina, Marco Tamburri e Max Fuscetto.

Domenica 21 dicembre, presso il Teatro Italo Argentino, si è tenuta la conferenza La Campana nell’ambito terapeutico, con una performance che ha visto l’impiego in sala delle campane della Fonderia Marinelli. Sono intervenuti Tonino Cantelmi (medico-chirurgo, specializzato in psichiatria, psicoterapeuta, presidente dell’Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale ITCI, nominato nel 2020 da Papa Francesco consultore del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ad quinquennium), Eles Belfontali (presidente della Federazione Nazionale Suonatori di Campane) e Armando Marinelli per la Pontificia Fonderia.

Nel pomeriggio di domenica, per le vie del centro storico, si sono esibiti con grande maestria i suonatori marchigiani.

La chiusura del Festival delle Campane si è tenuta, in serata, presso il Teatro Italo Argentino, con il Concerto per Campane, Zampogna e Orchestra Sinfonica.

Sul palco si sono esibiti: il Maestro Giulio Costanzo, che ha suonato magistralmente il Carillon di Campane, strumento realizzato appositamente per i concerti dalla Fonderia Marinelli; il Maestro Piero Ricci, eccellenza musicale del Molise, cultore della zampogna, strumento tipico della nostra tradizione, da lui stesso realizzato e perfezionato con grande passione e meticolosità. Entrambi i maestri sono stati accompagnati dalle dolci note dell’Orchestra Sinfonica del Molise, eseguendo brani di Händel, Mozart, Costanzo (brano con le campane) e Ricci (brani con la zampogna). Uno spettacolo davvero emozionante.

L’Orchestra Sinfonica del Molise, fiore all’occhiello della nostra cultura musicale, è costituita da professori di grande esperienza e da giovani laureati, che insieme rappresentano l’espressione più alta della musica classica nella nostra regione. L’O.S.M. organizza concerti di notevole spessore, molto apprezzati in Italia e all’estero. Grazie all’impegno di Pino Emanuele, presidente e direttore artistico dell’istituzione, vengono valorizzati professori e giovani talenti molisani formatisi presso il Conservatorio Perosi di Campobasso.

Un progetto culturale che in due giorni ha riscosso tantissimi consensi, frutto di una grande sinergia tra enti e istituzioni, funzionante alla perfezione. Un grazie particolare va all’ideatore e direttore artistico del Festival, il Prof. Giulio Costanzo, che ha annunciato in anteprima a Termolionline che dal prossimo anno la manifestazione assumerà un carattere internazionale, con la partecipazione di realtà provenienti dall’estero.

Nasce così un nuovo evento unico nel panorama musicale mondiale, destinato a trasformare la città di Agnone in una nuova meta turistica, non solo per gli appassionati di questo genere musicale.

Il suono delle campane, i cui rintocchi arrivano fino al cuore delle persone, gli organizzatori auspicano possa diventare occasione di riflessione comune: «Sarebbe bello sostituire in tutto il mondo il rombo dei cannoni con il suono delle campane». Questa policromia di suoni – campane, zampogna e orchestra – potrà presto diventare il vero Inno alla Pace, partendo proprio da Agnone.

Questo è il Molise che si impegna e sa valorizzare arte, musica, tradizione, giovani talenti, cultura e territorio: tutti ingredienti di un’unica ricetta che ha come obiettivi finali sviluppo, occupazione ed economia. Parole che altrove possono sembrare desuete, qui invece diventano parte integrante di prodotti di altissimo livello e protagonisti di progetti condivisi, capaci di entusiasmare il pubblico e renderlo consapevole delle ricchezze – non solo economiche – che la nostra terra molisana possiede e sa produrre.

Giuseppe Alabastro