“Il Risveglio”: il nuovo album del sammartinese Andrea Renzi

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si chiama “Il Risveglio” il nuovo album del cantautore sammartinese Andrea Renzi, disponibile dal 12 dicembre su tutte le piattaforme digitali. A introdurre il progetto, il singolo “Io sono l’albero”, pubblicato il 14 novembre e promosso in 50 radio italiane e sulla radio di Amazon Music.

“Volevo svegliare le coscienze”, racconta Renzi. “Far capire che non siamo così liberi come crediamo. Il mondo ci distrae e ci addormenta un po’ ogni giorno. Questo album è un invito a riaprire gli occhi, a riprendersi la propria vita e a riscoprire le emozioni vere.”

I brani affrontano temi universali: dalla superbia di chi guarda gli altri dall’alto, alla vita vissuta senza scopo, fino alla ricerca di consapevolezza e pace interiore. “Ogni canzone racconta un pezzo del viaggio: dalla consapevolezza, alla ribellione, fino alla pace interiore che arriva solo quando guardi davvero il mondo”, aggiunge l’artista.

Per celebrare l’uscita, Renzi propone anche CD, pendrive e calamite ricordo, disponibili tramite catalogo Whatsapp, per offrire un’esperienza più tangibile ai fan.

“‘Il Risveglio’ non è solo un album”, conclude Renzi. “È una chiamata a non accettare più ciò che ci viene imposto e a riscoprire chi siamo davvero.”

Per aggiornamenti e contenuti esclusivi, Andrea Renzi invita i fan a seguirlo su Instagram @renzimusic.

AZ